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  4. Senato’nun Salgın Molası Barrett Oturumunu Kapsamıyor

Senato’nun Salgın Molası Barrett Oturumunu Kapsamıyor

04.10.2020 01:37 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nda 19 Ekim'e kadar Anayasa Mahkemesi Adayı Yargıç Amy Coney Barrett'ın onay oturumu hariç tüm oturumlar ertelendi

Senato’nun Salgın Molası Barrett Oturumunu Kapsamıyor

Amerika Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 19 Ekim’e kadar Senato’daki tüm oturumların ertelendiğini açıkladı. Erteleme, Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ın Senato’daki oylama sürecine ilişkin oturumları kapsamıyor.

Mitch McConnel, Barrett’ın onay sürecine ilişkin ilk oturumun planlandığı gibi 12 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından üç Cumhuriyetçi Partili Senatör virüse yakalandıklarını bildirmişti.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı ve Güney Carolina eyaletinden yeniden seçilmek için yarışan Lindsey Graham, oturumların video konferans yoluyla uzaktan yapılabileceğini söyledi.

Ancak Senato azınlık lideri Demokrat Partili Chuck Schummer, Senato’da Corona virüsü endişesi nedeniyle oturumlara ara verilmesinin Barrett’in onay oturumunu da kapsaması gerektiğini söyledi. Schummer, Cumhuriyetçilerin ne pahasına olursa olsun Yargıç Bennett’i onaylama çabasının Kongre binasında çalışan herkesin sağlık ve güvenliğini yersiz olarak tehdit ettiğini savundu.

Beyaz Saray’da geçen Cumartesi Amy Coney Barrett’in Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterildiği etkinliğe katılan üç Cumhuriyetçi Partili senatörün Corona testleri pozitif çıkmıştı.

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