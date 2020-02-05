‘Senato’nun Yapmadığını Amerikan Halkı Seçimde Yapabilir’

“Unutmayalım Temsilciler Meclisi’nde Trump azledilmişti ve oraya girdiğinde bu konuda ne kadar rahatsız olduğunu Pelosi’nin elini sıkmayarak gösterdi. Trump azledilmiştir sadece Senato’daki duruşmada kendisinin görevden alınması kararı çıkmayacaktır ve Trump da bunu bildiği için dün akşam Pelosi’ye tavrını koydu. O da karşı tavrını onun konuşması yırtmakla gösterdi bu da Trump’ın başkanlığında ABD'nin ne kadar bir kutuplaşma yaşadığını gösteren bir olay. Seçime 9 ay kaldı sonunda. Fakat Trump dün akşamki konuşmasında gösterdiği gibi kendinden çok emin. Pelosi’nin yaptıklarının aslında kendisini güçlendireceğine inanan bir Başkan” diye konuştu.

Konuşmanın zamanlamasına da dikkat çeken Bülent Alirıza, “Eğer Senato’daki oylama bir gün önce olmuş olsaydı dün akşam o konuya girip ‘Aslında bakın bana bunu yapmaya çalıştılar ama ben bundan başarılı bir şekilde çıktım’ deyip, ona odaklanabilirdi fakat oylama bugün olduğu için ona girmedi. O yüzden aslında kendisinin seçim ihtimalini yükselten en önemli faktör olan ekonomiye odaklandı. Ekonominin iyi gittiğini, işsizliğin düşük olduğunu söyledi ve cidden de doğru, genellikle ekonomi bu kadar iyi gidiyorsa Başkanlar tekrar seçilir” dedi.

Alirıza, “Son kamuoyu araştırmasına göre Trump’ı destekleyenler biraz artmış ama yine yüzde 50’nin altında. İlginç olan şu ki daha önceki başkanlardan farklı olarak hiç yüzde 50’yi geçmemiş bir Amerikan başkanı var. Azil süreci ile ilgili genellikle kamuoyu araştırmaları yüzde 51’den fazlası onun görevden alınmasını istiyordu. Fakat sonunda Senato’daki çoğunluk, Trump’ın arkasında kaldığı için, Trump ve partisi bundan başarılı bir şekilde çıktıklarına inanıyor ama bence bir yara almıştır özellikle bu bağımsız seçmenler nezdinde” ifadesini kullandı.