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Senatör Cory Booker ABD başkanlığına adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’den ABD’nin New Jersey Senatörü olan Cory Booker Cuma sabahı destekçilerine gönderdiği "Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlığı içi yarışıyorum" cümlesinin yer aldığı bir e-mail ile başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Booker, yazılı mesajın ardından, geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmalarının merkez temasını oluşturan ülkenin insanları “ortak derdi” paylaşır fikrine odaklanan bir video yayımladı.

Demokrat Parti’den ABD’nin New Jersey Senatörü olan Cory Booker Cuma sabahı destekçilerine gönderdiği "Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlığı içi yarışıyorum" cümlesinin yer aldığı bir e-mail ile başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Booker, yazılı mesajın ardından, geçtiğimiz yıl yaptığı konuşmalarının merkez temasını oluşturan ülkenin insanları “ortak derdi” paylaşır fikrine odaklanan bir video yayımladı. Brooker yayımladığı video klibinde "Birlikte, ortak acımızı ortak hedefimize kanalize edeceğiz. Birlikte, Amerika, ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti’de ön sıralarda yer almasının sürpriz olmadığı belirtilen Booker’ın 2006’da Newark Belediye Başkanı olduğu ve hep başkan adayı olarak lanse edildiği kaydedildi.
Booker, "Ben, halkın, yalnızca ayağa kalkarak -Trump’ın yüzüne bir yumruk atacağım- diyen bir politikacıyı istemediğini, bunun daha ötesinde, insanları hep birlikte ortak ideal ve prensiplerimizde birleştirerek tekrar ayağa kalkmasını isteyen bir halk gördüm" dedi.

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