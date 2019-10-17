HABER

Senatör Graham: Yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili alması yasaklanacak

17.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonu nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara dair Senatör Lindsey Graham Twitter'dan bir açıklama yayımladı. Yasa teklifinin özetini içeren metinde ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili almasının yasaklanacağı görülüyor. Yaptırımların uygulamaya girmesini takiben 60 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığının da tespit edilmesi öngörülüyor.

Senatör Graham: Yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili alması yasaklanacak

ABD Senatosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonu nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara dair Senatör Lindsey Graham Twitter'dan bir açıklama yayımladı.

Yasa teklifinin özetini içeren metinde ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili almasının yasaklanacağı görülüyor.

Yaptırımların uygulamaya girmesini takiben 60 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığının da tespit edilmesi öngörülüyor.

Yaptırım teklifi ile ilgili yasa tasarısı ayrıca şu maddeleri içeriyor:

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması konusunda, yaptırımların devreye girmesini takip eden 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları devreye sokulacak.

ABD savunma sanayi ile ilgili parça, hizmet, teknoloji veya mühimmatın Türk silahlı Kuvvetlerine satış veya transferi için fon kullanımının yasaklanacak.

Halk Bankası'na yaptırım uygulanacak.

İncirlik'te bulunan ABD askerlerinin transfer edilebileceği alternatif yerler üzerine 30 gün içinde bir rapor hazırlanacak.

Türkiye'nin üst düzey hükümet yetkililerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile alış verişte bulunan veya destek sunan Amerikalı veya yabancı kişilere, Silahlı Kuvvetler tarafından kullanılmak üzere petrol veya doğal gaz üretimini destekleyen yabancılara yönelik yaptırımlar uygulanacak.

Finansal kuruluşlara yaptırımlar kapsamında Halk Bankası'na yaptırım uygulanması, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları ile ilgili olarak Türk ordusu ve savunma sanayisi ile işlemleri bilerek kolaylaştıran finansal kuruluşlara ek yaptırım uygulanacak.

Suriye'ye İran, Rusya, Türkiye veya Esad'ın kullanımı için enerji üretimini kolaylaştırıcı destek sağlayan yabancı şahıslara yaptırım uygulanacak.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kongre, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırından askerlerini çekmesi kararının ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili ağır sonuçları olduğu hissiyatındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekatını derhal durdurmalı ve Suriye ile ilgili mevcut anlaşmalara saygı duymalıdır. ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede önemli ortağı olan Suriyeli Kürtleri desteklemeye devam etmelidir.

"Başkan, Türkiye'yi Suriyeli Kürtlere karşı saldırgan operasyonlarına son vermeye ve Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile Türkiye'nin vardığı çerçeve anlaşmaya dönmeye çağırmalı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beyaz Saray'da görüşme davetini geri çekmeli, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri saldırısını kınama konusunda Avrupalı ve diğer önemli ortaklarla birlikte hareket etmelidir."

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Pence: "Ateşkesin uygulanmasıyla olası ABD yaptırımları da ortadan kalkacak. Başkan Trump ekonomik yaptırımlardan vazgeçmeyi kabul etti"Pence: "Ateşkesin uygulanmasıyla olası ABD yaptırımları da ortadan kalkacak. Başkan Trump ekonomik yaptırımlardan vazgeçmeyi kabul etti"
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı"ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Son dakika! ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Son dakika! ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Son dakika: Erdoğan ile görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten açıklama

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler

Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler

Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.