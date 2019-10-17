Senatör Graham: Yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili alması yasaklanacak

ABD savunma sanayi ile ilgili parça, hizmet, teknoloji veya mühimmatın Türk silahlı Kuvvetlerine satış veya transferi için fon kullanımının yasaklanacak.

Yaptırım teklifi ile ilgili yasa tasarısı ayrıca şu maddeleri içeriyor:

Yaptırımların uygulamaya girmesini takiben 60 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığının da tespit edilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin üst düzey hükümet yetkililerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile alış verişte bulunan veya destek sunan Amerikalı veya yabancı kişilere, Silahlı Kuvvetler tarafından kullanılmak üzere petrol veya doğal gaz üretimini destekleyen yabancılara yönelik yaptırımlar uygulanacak.

Finansal kuruluşlara yaptırımlar kapsamında Halk Bankası'na yaptırım uygulanması, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları ile ilgili olarak Türk ordusu ve savunma sanayisi ile işlemleri bilerek kolaylaştıran finansal kuruluşlara ek yaptırım uygulanacak.

Suriye'ye İran, Rusya, Türkiye veya Esad'ın kullanımı için enerji üretimini kolaylaştırıcı destek sağlayan yabancı şahıslara yaptırım uygulanacak.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kongre, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırından askerlerini çekmesi kararının ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili ağır sonuçları olduğu hissiyatındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekatını derhal durdurmalı ve Suriye ile ilgili mevcut anlaşmalara saygı duymalıdır. ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede önemli ortağı olan Suriyeli Kürtleri desteklemeye devam etmelidir.