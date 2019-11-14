HABER

Senatör Graham'den Yaptırım Uyarısı

14.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

Dün Beyaz Saray’daki Trump-Erdoğan görüşmesine katılan Cumhuriyetçi senatörlerden Graham bugün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Suriye ve S-400 konusunda çözüm sağlanmazsa Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir benzerinin Senato’dan da geçebileceği” uyarısında bulundu

Senatör Graham'den Yaptırım Uyarısı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey bugün Kongre’de aralarında VOA Türkçe’nin muhabirinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Graham, Türkiye’nin güvenlik kaygıları konusundaki bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye’nin kaygılarını uzun süredir anlayışla karşılıyorum. Ancak çeşitli vesilelerde Türkiye’ye bu sorunun çözümünde doğru yolun Suriye’ye girip operasyon düzenlemeden, sınırda askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak olduğunu söyledim. Ancak Erdoğan diğer yolu seçti” dedi.

Cumhuriyetçi Graham, Kongre’deki Türkiye’ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da “Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato’ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara (Türkiye’ye) kalmış” dedi.

Graham, dünkü toplantı hakkındaki izlenimini ise şu sözlerle dile getirdi: “Başkan’ın beş senatörün bir devlet başkanıyla görüşmesine girmesine izin vermesinden çok etkilendim. Başkan Trump, ‘Neler söyleyecekler dinlemenizi istiyorum’ dedi. Bence çok akıllıca bir hareketti. Saygı çerçevesinde bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ‘IŞİD’i yenilgiye uğratanların kendileri olduğunu’ söylediğinde itiraz ettim. IŞİD’i yenilgiye uğratanlar onlar değil, SDG ve büyük ölçüde Kürtler’di. ‘Hiç kimsenin yapamadığını yapıp Kongreyi biraraya getirdiniz’ dedim.”

Dünkü görüşme sonrasında, Senatör Lindsey Graham, daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan tasarının Amerika Senatosu’nda gündeme gelmesini engellemişti.

Senato’da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye konusuna dair görüştüklerini aktaran Graham tasarıyla ilgili olarak, “Senatörler olarak tarihi yeniden yazmamalıyız. Türkiye ve Ermenistan’ın bir araya gelerek bu soruna çözüm bulmasını umuyorum” dedi.

Graham bugün gazetecilere açıklama yaparken tasarıyı neden reddettiği konusundaki bir soru üzerine de, temelde tasarının içeriğine karşı olmadığını sadece zamanlamasını yanlış bulduğunu söyledi.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Londra Heathrow Havaalanı'nda Türkiye'den gelen bir kişi 'terör şüphesiyle' gözaltına alındıLondra Heathrow Havaalanı'nda Türkiye'den gelen bir kişi 'terör şüphesiyle' gözaltına alındı
Kaliforniya'da Lise'de Silahlı SaldırıKaliforniya'da Lise'de Silahlı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Ülke depremle sarsıldı! Tsunami alarmı

ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı değişecek

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.