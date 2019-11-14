HABER

Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 07:47 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

(AA)

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
İstanbul’da sis etkili oluyorİstanbul’da sis etkili oluyor
Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Senatörü Lindsey Graham Türkiye ermeni tasarısı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Balık tutmak için İznik Gölü'ne giden doktor kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İstanbul güne sisle uyandı! Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor

İstanbul güne sisle uyandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi

Ülkede sular durulmuyor! Ölü sayısı artıyor!

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.