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Senatör McCain İçin Amerikan Kongresi'nde Tören

31.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

Törende Trump yönetimini temsilen Başkan Yardımcısı Mike Pence konuştu. Pence, John McCain’in ülkesine hizmetlerini övdü. McCain’in hala hayatta olan 106 yaşındaki annesi Roberto McCain tekerlekli iskemlede katıldığı tören sırasında yanında oturan torunu Meghan McCain’in sık sık elini tuttu, zaman zaman duygusal anlar yaşadı

Senatör McCain İçin Amerikan Kongresi'nde Tören

81 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için bu kez de başkent Washington’da Kongre binasında tören düzenlendi. Törende Trump yönetimini temsilen Başkan Yardımcısı Mike Pence konuştu. Pence, John McCain’in ülkesine hizmetlerini övdü.

Cumhuriyetçi Senatör McCain için Perşembe günü Arizona’daki Phoenix kilisesinde tören düzenlenmiş, bu törende de Demokrat Partili eski başkan Barack Obama’nın Yardımcısı Joe Biden konuşmuştu. McCain’i “kardeşim” diye anan Başkan Yardımcısı Biden konuşmasında Shakespeare’den alıntı yapıp “Onun gibisini bir daha göremeyiz” sözleriyle noktalamıştı.

Hayattayken McCain’in sık sık eleştirdiği Başkan Donald Trump ise Kongre binasındaki törene yardımcısı Mike Pence’in katılması talimatını vermişti. Törende McCain anısına konuşma yapan Mike Pence, “Her nesilde ülkesini öncelik yapan, ‘Hizmet her şeyden önce gelir’ diyenler vardır. John McCain öyle bir insandı” ifadelerini kullandı. Törene eşiyle birlikte katılan Pence, McCain’i “vatansever” olarak niteledi, “Ülkesine onurlu bir şekilde hizmet etmiştir” sözleriyle andı.

Amerika Başkanı Trump, Vietnam Savaşı sırasında esir düşen ve ülkesinde kahraman olarak görülen McCain için vefatından aylar önce “Kahraman olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullanmış, bu da tepkiye yol açmıştı. Trump, McCain’in vefatı sonrasında Twitter’dan paylaştığı mesajda senatörün hizmetlerini yeterince güçlü şekilde övmediği gerekçesiyle eleştirilmiş, gelen tepkiler sonrası yayınladığı yazılı açıklamada ise “McCain’in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum” ifadesini kullanmıştı.

McCain’in ailesi de Kongre binasında düzenlenen törene katıldı. McCain’in hala hayatta olan 106 yaşındaki annesi Roberto McCain tekerlekli iskemlede katıldığı tören sırasında yanında oturan torunu Meghan McCain’in sık sık elini tuttu, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Roberto McCain, törende yapılan konuşmaların ardından, oğlunun tabutunun başına gitti.

Kongre Binası’ndaki törene, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve yardımcısı Rod Rosenstein’ın yanı sıra, Amerikan siyasetinin eski ve deneyimli isimlerinden olan eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da katıldı.

John McCain için Cumartesi günü de başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de cenaze töreni düzenlenecek. Senatör John McCain Pazar günü de Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’te bulunan ve mezunu olduğu Donanma Akademisi mezarlığında toprağa verilecek.

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