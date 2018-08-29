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Senatör McCain İçin İlk Tören Arizona’da

29.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Beyin kanserinden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için Arizona’da cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyetçi Senatör John McCain için Cuma günü de başkent Washington’da kongre binasında ve ulusal katedralde tören düzenlenecek

Senatör McCain İçin İlk Tören Arizona’da

Geçtiğimiz haftasonu beyin kanserinden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için Arizona’da cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında McCain’in eşi Cindy McCain ve kızı duygusal anlar yaşadı.

81 yaşında hayata veda eden senatör için düzenlenen törende açılış konuşmasını eski Arizona senatörü Jon Kyl yaptı. McCain’in Amerikan siyasetine yaptığı en büyük katkının ulusal güvenlik olduğunu söyledi.

Arizona valisi Doug Ducey de törende McCain anısına kısa bir konuşma yaptı. Ducey de Cumhuriyetçi senatör için “Gerektiğinde insanlara siyaseti kenara bırakmasını sağlayabilen nadir siyasetçilerdendi” ifadesini kullandı. Arizona valisi McCain’in eyalet için vazgeçilmez bir değer olduğunu “McCain’siz bir Arizona Büyük Kanyon’suz Arizona’ya benzer” sözleriyle anlattı.

Arizona’daki törenin sonunda Cindy McCain eşinin Amerikan bayrağına sarılı tabutunu okşadı ve öptü. Aile duygusal anlar yaşadı. McCain’in kızı Meghan McCain tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Tören sonrasında McCain’in naaşı Arizona halkının ziyaretine açıldı. Amerikan siyasetinde bir kahraman olarak görülen Vietnam Savaşı muhariplerinden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için Cuma günü de başkent Washington’da kongre binasında ve ulusal katedralde tören düzenlenecek.

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