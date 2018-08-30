Senatör McCain için Kilisede Tören Düzenlendi 

81 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için Arizona’nın Phoenix kentindeki kilisede cenaze töreni düzenlendi. Törende Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten ve John McCain ile yakın arkadaş olduğu bilinen Joe Biden duygusal bir konuşma yaptı.
McCain için Arizona’da bulunan North Phoenix Church’te tören düzenlendi. Kilisede McCain ailesi ve siyasi isimlerin yanı sıra halktan katılım için de bin kişilik yer ayrıldı.
Joe Biden: “Onun gibisini bir daha görmeyiz”
Törene katılan isimlerden en dikkat çekeni, McCain’in 2008 yılındaki başkanlık yarışında seçimi kaybettiği Obama’nın yardımcısı Joe Biden’dı. 20 yılı aşkın bir süre Senato’da McCain ile görev yapan Demokrat Partili Biden Cumhuriyetçi senatörün anısına duygu yüklü bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülen Joe Biden, McCain’in vefatının ardından sadece Amerika değil tüm dünyadan taziye mesajları geldiğine dikkat çekti.
Daha önce oğlunu aynı hastalık yüzünden kaybeden Joe Biden, McCain ile anılarını paylaştı. McCain’in yazdığı veda mektubundaki bir sözüne atıfta bulunan Biden “Amerikan halkına çok inandı, hepimize güvendi. Artık bizimle değil ama geride bıraktığı talimat çok net. Amerikanın büyüklüğüne inanın ve güvenin. Burada hiçbir şey kaçınılmaz değil” diye konuştu.
Joe Biden konuşmasını, Shakespeare’in Hamlet oyunundan bir ifadeye atıfta bulunarak, “Onun gibisini bir daha görmeyiz” sözleriyle bitirdi.
Kilisedeki törende konuşma yapan isimlerden biri de John McCain ve eşinin 1993 yılında Bangladeş’ten evlat edindikleri Bridget McCain’di. Cindy McCain’in Bangladeş’teki bir yetimhaneden Amerika’ya getirdiği ve çiftin evlat edindiği Bridget McCain babası için düzenlenen törende konuşurken zorlandı.
Kiliseden “My Way” ile uğurlandı
McCain’in Amerikan bayrağına sarılı tabutu kiliseden Frank Sinatra’nın “My Way” parçasıyla uğurlandı.
Senatör John McCain için Cuma günü başkent Washington’da Amerikan Kongresi’nde özel bir tören düzenlenecek. Tören sonrası McCain’in naaşı halkın ziyaretine açılacak. Cumartesi günü de Washington’da bulunan Ulusal Katedral’de bir tören yapılacak. McCain Pazar günü Maryland’da mezunu olduğu Annapolis Donanma Akademisi mezarlığında toprağa verilecek.
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