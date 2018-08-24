Senatör McCain Kanser Tedavisinden Vazgeçti

Beyin kanseri olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in ailesi, senatörün artık çok ağır gelen kanser tedavisini bıraktığını açıkladı.
Senatörün ailesi yazılı bir açıklama yaparak, “McCain’in hayatta kalma konusunda bütün beklentilerin ötesine geçtiğini, ancak hastalığın ve yaşının ilerlemesinin önlenemez sonuçlar getirdiğini” belirtti. Açıklamada, “McCain her zamanki güçlü iradesiyle tedaviyi bırakma kararı aldı” denildi.
John McCain’in eşi Cindy McCain de bir twitter mesajıyla tedavisi sırasında senatörü yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti ve eşini çok sevdiğini vurguladı.
Senatör McCain 2000 ve 2008 yıllarında iki kez başkan olabilmek için kampanya yapmış ancak başarılı olamamıştı. Buna rağmen McCain Amerikan Kongresi’nin en etkili senatörlerinden biri. Cumhuriyetçi olmasına rağmen, inandığı konularda Demokratlar’la işbirliği yapan John McCain, iklim değişikliği, göçmenlik reform, seçim kampanyası finans reform gibi konularda hem kendi partisi, hem de muhalefetle birlikte çalıştı.
McCain geçen yıl beynindeki tümörün alınmasından iki hafta sonra Kongre’ye beklenmedik bir dönüş yaptı ve eski Başkan Obama’nın sağlık reformu yasasını değiştirmek için kendi partisi olan Cumhuriyetçiler’in aksine, sonucu değiştiren kilit oyu kullanmıştı.
Senatör McCain, Vietnam Savaşı sırasında beş yıl tutsak kalmasıyla tanındı ve o günden bu yana da Vietnam’la daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla bu ülkeye sayısız kez seyahat etti. McCain, bu seyahatlerinde savaş sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının Amerika’ya getirilmesini sağlamak için yoğun çaba gösterdi.
John McCain, 2016 yılında Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, bu konuyu gündeme getirdi ve şunları söyledi: “Amerika’yla Vietnam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini sağlamak için çok ama çok çalıştım. Savaşın yaralarını sarmak istedim. Vietnam’da savaşıp hayatlarını kaybeden askerlerimizin sonunda ülkelerine döndüğünü görmek için çalıştım.”
Senatör McCain, Vietnam halkıyla Amerikan hükümeti arasındaki ilişkilerin hiç bu kadar iyi olmadığını da söylemişti.
Kanser teşhisine ve geçirdiği ameliyatlara rağmen McCain geçen yıl Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat etti ve mülteci kamplarına gitti.
Amerikan politikasının en önemli simalarından biri olan Cumhuriyetçi Senatör McCain, Aralık ayından bu yana Arizona’daki evinde yaşıyor.
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