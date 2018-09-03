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Senatör McCain son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 06:10 | Son Güncelleme

Vefatının ardından ABD’nin farklı eyaletlerinde bir haftayı aşkın süredir anma törenleri düzenlenen McCain’in cenazesi Maryland’de bulunan Deniz Harp Akademisi’ndeki mezarlığa defnedildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in cenazesi, başkent Washington yakınlarında bulunan ABD Deniz Harp Akademisi’deki mezarlığa defnedildi.

Vefatının ardından ABD’nin farklı eyaletlerinde bir haftayı aşkın süredir anma törenleri düzenlenen McCain’in cenazesi, Maryland’de bulunan Deniz Harp Akademisi’nde toprağa verildi.

Cenazenin defnedileceği akademinin çevresinde toplanan yüzlerce kişi, McCain için sevgi gösterisinde bulundu.

McCain için cumartesi günü de başkent Washington’da bulunan Ulusal Katedral’de anma töreni düzenlenmişti. Törende, eski Başkanlardan Barack Obama ve George W. Bush birer konuşma yapmıştı. Törene, Kongre ve yönetimden yüzlerce kişi katılmıştı.

Başkan Donald Trump ise McCain’in vasiyeti üzerine törenlere davet edilmedi.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün 25 Ağustos günü öldüğü kaydedilmişti.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

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ABD ABD Senatörü John McCain

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