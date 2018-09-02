Senatör McCain’in cenazesinde Trump’a üstü kapalı eleştiri

McCain, bugün toprağa verilecek.25 Ağustos'ta yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain için başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de Cumartesi günü cenaze töreni düzenlendi. McCain'in vasiyeti üzerine törende McCain'in siyasi rakipleri olan eski başkanlardan Barack Obama ve George W. Bush bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise yine McCain'in vasiyeti üzerine cenaze törenine davet edilmedi. Trump'ın cenaze töreninin yapıldığı saatlerde golf oynadığı iddia edildi.

Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda, isim vermeden Başkan Trump'ın toplumu kutuplaştıran siyaseti eleştirildi. Törende konuşan McCain’in kızı Meghan Başkan Trump’ın seçimlerde kullandığı “Amerikayı yine büyük yapacağız” sloganına atıfta bulunarak, "John McCain’in Amerikası’nın yine büyük yapılmasına gerek yoktu, çünkü Amerika hep büyüktü” şeklinde konuştu.

Farklı partilerden üst düzey siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush, McCain’in tavrını ortaya koyan bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, "John belki de herşeyin ötesinde gücün suistimal edilmesinden nefret ederdi, bağnaz ve kibirli despotlara tahammülü yoktu” şeklinde konuştu.