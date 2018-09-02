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Senatör McCain’in cenazesinde Trump’a üstü kapalı eleştiri

02.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Amerikan siyasetine yön veren isimlerden olan ve geçen hafta yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in cenaze töreninde eski başkanlar Obama ve Bush da katıldı.

McCain, bugün toprağa verilecek.25 Ağustos'ta yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain için başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de Cumartesi günü cenaze töreni düzenlendi. McCain'in vasiyeti üzerine törende McCain'in siyasi rakipleri olan eski başkanlardan Barack Obama ve George W. Bush bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise yine McCain'in vasiyeti üzerine cenaze törenine davet edilmedi. Trump'ın cenaze töreninin yapıldığı saatlerde golf oynadığı iddia edildi.

Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda, isim vermeden Başkan Trump'ın toplumu kutuplaştıran siyaseti eleştirildi. Törende konuşan McCain’in kızı Meghan Başkan Trump’ın seçimlerde kullandığı “Amerikayı yine büyük yapacağız” sloganına atıfta bulunarak, "John McCain’in Amerikası’nın yine büyük yapılmasına gerek yoktu, çünkü Amerika hep büyüktü” şeklinde konuştu.

Farklı partilerden üst düzey siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush, McCain’in tavrını ortaya koyan bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, "John belki de herşeyin ötesinde gücün suistimal edilmesinden nefret ederdi, bağnaz ve kibirli despotlara tahammülü yoktu” şeklinde konuştu.

Eski Demokrat Başkan Barack Obama, McCain'in "sıra dışı” bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, "Bizim daha iyi başkanlar olmamızı sağladığı gibi, Senato'yu daha iyi bir hale getirdiği gibi, bu ülkeyi de daha iyi bir konuma getirdi” dedi.

Bugün toprağa verilecek

81 yaşında hayatını kaybeden JonMcCain, Pazar günü Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki Deniz Harp Akademisi mezarlığında toprağa verilecek.

Vietnam Savaşı gazisi olan Cumhuriyetçi McCain, diğer partilerde de saygınlık kazanmış bir siyasetçiydi. 1986 yılından bu yana Senatör olarak ABD Kongresi'nde görev yapan McCain, beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Kısa süre önce ailesi, McCain'in tedavisini kendi arzusuyla sonlandırma kararı aldığını açıklamış, Senatör iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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