Senatör McCain’in cenazesinde Trump’a üstü kapalı eleştiri

McCain, bugün toprağa verilecek.25 Ağustos'ta yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain için başkent Washington'daki Ulusal Katedral'de Cumartesi günü cenaze töreni düzenlendi. McCain'in vasiyeti üzerine törende McCain'in siyasi rakipleri olan eski başkanlardan Barack Obama ve George W. Bush bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise yine McCain'in vasiyeti üzerine cenaze törenine davet edilmedi. Trump'ın cenaze töreninin yapıldığı saatlerde golf oynadığı iddia edildi.
Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda, isim vermeden Başkan Trump'ın toplumu kutuplaştıran siyaseti eleştirildi. Törende konuşan McCain’in kızı Meghan Başkan Trump’ın seçimlerde kullandığı “Amerikayı yine büyük yapacağız” sloganına atıfta bulunarak, "John McCain’in Amerikası’nın yine büyük yapılmasına gerek yoktu, çünkü Amerika hep büyüktü” şeklinde konuştu.
Farklı partilerden üst düzey siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush, McCain’in tavrını ortaya koyan bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, "John belki de herşeyin ötesinde gücün suistimal edilmesinden nefret ederdi, bağnaz ve kibirli despotlara tahammülü yoktu” şeklinde konuştu.
Eski Demokrat Başkan Barack Obama, McCain'in "sıra dışı” bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, "Bizim daha iyi başkanlar olmamızı sağladığı gibi, Senato'yu daha iyi bir hale getirdiği gibi, bu ülkeyi de daha iyi bir konuma getirdi” dedi.
Bugün toprağa verilecek
81 yaşında hayatını kaybeden JonMcCain, Pazar günü Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki Deniz Harp Akademisi mezarlığında toprağa verilecek.
Vietnam Savaşı gazisi olan Cumhuriyetçi McCain, diğer partilerde de saygınlık kazanmış bir siyasetçiydi. 1986 yılından bu yana Senatör olarak ABD Kongresi'nde görev yapan McCain, beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Kısa süre önce ailesi, McCain'in tedavisini kendi arzusuyla sonlandırma kararı aldığını açıklamış, Senatör iki gün sonra hayatını kaybetmişti.
AFP/JD,GY
© Deutsche Welle Türkçe
Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum