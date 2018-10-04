Senatörle ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Adayı Arasında ‘İşgal’ Polemiği

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki bir oturumda Demokrat senatör Bob Menendez’le ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi adayı Judith Gail Garber arasında "işgal" polemiği yaşandı.

Menendez, adaylığının onay süreci oturumunda Garber’a, Kıbrıs’ta bir "işgal" olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin askerlerini geri çekmesi gerektiğini kabul edip etmediğini sordu.

Garber, soruya yanıtında "işgal" ifadesini kullanmadı, "trajik olay" olarak niteledi. Garber, 1974 yılındaki "trajik olay"ın ardından Amerika’nın 3212 sayılı Birlemiş Milletler kararını desteklediğini ve bu kararın her iki tarafa karşılıklı kabul edilebilir siyasi çözüm çağrısı yaptığını hatırlattı. Garber, Amerika’nın "trajik olay" terimini bu süreçte etkili rol oynayabilmek için kullandığını kaydetti.

Büyükelçi adayının yanıtını tatmin edici bulmayan Menendez, Garber'i öğrenmek istediği soruya yanıt vermemekle eleştirerek, “Eğer gerçekliği kabul edemiyorsak nasıl ileriye gideceğimiz konusunda problemimiz var” diye çıkıştı.

Menendez, Garber’a bir kez daha Türk askerinin 1974 yılından bu yana KKTC'daki varlığını sorgulayan bir soru yöneltti.

Garber yine "işgal" kelimesini kullanmazken, Türk müdahalesinin bugünkü "trajik olaylara" neden olduğunu söylemekle yetindi. Garber, bu meselenin müzakerelerdeki en hassas konulardan biri olduğuna dikkati çekti.

Bu yanıt üzerine Menendez, Garber’a Kuzey Kıbrıs’ta Türk askeri olduğunu kabul edip etmediğini sordu. Garber da bu sefer “Evet, Kuzey Kıbrıs’ta Türk askeri var” yanıtını verdi.

