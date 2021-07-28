Senatörler Altyapı Tasarısının İçeriğinde Uzlaştı

ABD Senatosu'ndaki müzakereciler, 1 trilyon 200 milyar dolarlık partilerüstü altyapı tasarısının ana içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, Senato'nun Çarşamba akşamı usul oylaması yapacağını, tasarının tartışma ve oylama aşamasına geçirilmesi için yeterli oya sahip olduklarını tahmin ettiğini söyledi.

Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer arasında aylardır devam eden görüşmelerden sonra varılan anlaşma, Başkan Joe Biden'ın da desteğini alıyor. Tasarının her iki partiden Kongre üyelerinden yüksek oranda destek görmesi bekleniyor.

Anlaşmaya varıldığı açıklamasını yapan Senato müzakerecileri Demokrat Partili Kyrsten Sinema ve Cumhuriyetçi Partili Rob Portman, ulaşım ve hızlı internet altyapısı hakkındaki ayrıntıların nihai şeklini almakta olduğunu, yasa tasarısı metninin kısa süre içinde hazır olacağını kaydetti.

Senatör Sinema, Başkan Biden'ın altyapı paketi hakkında "çok heyecanlı" olduğunu söyledi. Senatör Portman ise Senato'daki Cumhuriyetçiler'in lideri Mitch McConnell'ın da aralarında bulunduğu bir grup Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesinin paketin fonlanmasına ilişkin kaygıları hakkında, "Paketin maliyeti fazlasıyla karşılandı. İleriye doğru adım atmayı ve sağlıklı bir tartışma yürütmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Partilerüstü altyapı yatırımları yasa tasarısı, Başkan Biden'ın iç politika planının ana hatlarından birini oluşturuyor. Demokrat Partililer, iç politika planının geri kalanını 3 trilyon 500 milyar dolarlık uzlaşı paketiyle tamamlamayı düşünse de Cumhuriyetçiler, buna karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi Parti'den bir kaynağa göre tasarı, 550 milyar dolarlık yeni harcama önerisi getiriyor. Bu miktar, birkaç hafta önce 579 milyar dolardı.

Tasarı, her iki partiden kaynaklara göre altyapı finansman yetkisi oluşturmak için 20 milyar dolar harcanması planını iptal etti. Plan kapsamında özel sektör-kamu ortaklığı aracılığıyla yatırım çekmek amaçlanıyordu. Ancak Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın, taşeronların işçilere sendikaların garanti altına aldığı seviyeden daha yüksek maaş vermesi talebine karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowsky ve üç Cumhuriyetçi senatör daha Portman'a katılarak anlaşmaya destek verdi. Murkowsky, anlaşmanın, keskin çizgilerle bölünen Kongre'nin hala "bir araya gelip müzakere etmesi gerçekten zor olan konularda iyi niyet içinde bir anlaşmaya varabildiğini" gösterdiğini kaydetti.

Anlaşma; yollar için 110 milyar dolar, hızlı internet erişimi için 65 milyar dolar, çevre dayanıklılığı için 47 milyar dolar içeriyor.

