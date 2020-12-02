HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senatörler Kongre’den Güney Kafkasya için Kaynak Talep Etti

Senatörler Kongre’den Güney Kafkasya için Kaynak Talep Etti

02.12.2020 00:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Senatörler Kongre’den Güney Kafkasya için Kaynak Talep Etti

ABD Senetosu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat iki ismi, Tahsisatlar Komisyonu’na Güney Kafkasya’da yaşanan insani krize, 2021 mali yılı bütçesinden kaynak ayırma çağrısı yaptı

ABD Senetosu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat iki ismi, Tahsisatlar Komisyonu’na Güney Kafkasya’da yaşanan insani krize, 2021 mali yılı bütçesinden kaynak ayırma çağrısı yaptı.

Demokrat New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Ohio Senatörü Rob Portman, Senato Tahsisatlar Komisyonu’nun yabancı operasyonlarla ilgili alt komitesine bir mektup gönderdi.

Alt komitenin başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile kıdemli üye Demokrat Senatör Patrick Leahy’ye hitaben kaleme alınan mektupta, Dağlık Karabağ’daki insani krizin ciddiyetine dikkat çekildi; ABD yardımının önemine vurgu yapıldı.

Mektupta, ‘‘Güney Kafkasya’da insani durumun vehameti kış yaklaştıkça daha da kötüleşecek’’ diyen senatörler, Corona virüsü salgınının gölgesinde Türkiye’nin desteklediği Azeri-Ermeni çatışmasının bölgeye verdiği zarara değindi; Dağlık Karabağ’ın etnik Ermeni nüfusunun yarısından fazlasının yerlerinden olduğunu bildirdi ve bunların yüzde 90’ının kadın ve çocuklar olduğunun altını çizdi. Senatörler, ‘‘Savaş durmuş olabilir, ancak uluslararası toplumun hızlı müdahalesi olmazsa çatışmaların verdiği zarar çok sayıda cana mal olmaya devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Mayın ve patlayıcıların temizlenmesi için kaynak gerekli’’

Dağlık Karabağ’da ıslah çalışmaları için acil kaynak ayrılması talebinin yanı sıra senatörler, mayınların ve patlamamış cephaneliklerin de temizlenmesi için özel olarak kaynak ayrılmasını talep etti

Mektupta sivil altyapıya verilen zararın bölgedeki yaşam zorluklarını arttırdığına dikkat çekildi.

Menendez ve Portman, gayri safi milli hasılası Azerbaycan’ınkinin üçte biri kadar olan Ermenistan’ın, çatışmalardan etkilenen Ermeniler’in ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağını belirtti. Senatörler bu nüfusun gıda, içme suyu, barınak ve diğer temel kaynaklara erişimini sağlamak için uluslararası yardımın gerekliliğine vurgu yaptı.

‘‘Ermenistan’da Corona vakaları 7 katına çıktı’’

Yerlerinden olan binlerce kişinin kalabalık barınaklarda kalmasının Corona virüsü salgınını da tetiklediğine dikkat çekilen mektupta 27 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında Ermenistan’daki vakaların yediye katlandığı vurgulandı. Ermenistan’daki hastanelerin hem çatışmalarda yaralananların hem de Corona vakalarının yükü altında zorlandığını belirten senatörler, Dağlık Karabağ’ın en önemli hastanelerinden en az birinin çatışmalarda büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Mektupta, ‘‘ABD, yerlerinden olan ya da şiddet olaylarından bir şekilde etkilenen binlerce etnik Ermeni gibi, en çok ihtiyaç duyanlara insani yardım için kaynak sağlama konusundaki köklü geleneğini sürdürmeli’’ denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa ettiMacar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

ABD Adalet Bakanı: Seçimlerde usulsüzlük tespit etmedik

ABD Adalet Bakanı: Seçimlerde usulsüzlük tespit etmedik

Eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenter eşcinsel seks partisinde yakalandıktan sonra istifa etti

Macar vekil eşcinsel seks partisinden yakalanınca istifa etti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

İsrail, yeniden erken seçimin eşiğine geldi

İsrail'de sular durulmuyor! Yarın kritik gün

Çin'in Chang'e-5 uzay aracı Ay'ın yüzeyine başarıyla indi

Çin'in uzay aracı Ay'ın yüzeyine indi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.