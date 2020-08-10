Senatörlerden AB Gıda Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Kaldırılsın Talebi

ABD’de 7 Cumhuriyetçi, 6 Demokrat toplam 13 senatör Ticaret Bakanlığı’na yazdıkları bir mektupla, geçen yıl Ekim ayında AB ülkelerinden ithal edilen gıda ürünlerine getirilen yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin kaldırılmasını istedi.

AB’nin büyük yolcu uçağı üretimlerine uyguladığı sübvansiyonlara karşı Trump yönetimi geçen yıl AB’den ithal edilen aralarında Fransız şarapları, İskoç viskileri, İtalyan peynirleri, domuz eti, salam, yogurt, zeytin ve benzeri gıda maddelerinin bulunduğu ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı’na yazılan mektupta imzası bulunan aralarında Robert Menendez, John Barrosso, Cory Gardner, Susan Collins, Dianne Feinstein, Pat Toomey, Kyrsten Sinema ve Cory Booker’un bulunduğu senatörler, artan ekonomik sorunlar nedeniyle Amerika’da restaurantlar, toptancılar ve marketlerin ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çektiler.

Senatörler, Corona virüsü salgını nedeniyle bu ürünlere olan talebin azaldığını ve ithalatçı ve marketlerin depolarında ciddi miktarda bu ürünlerden bulunduğunu çoğu uzun süre dayanamayan bu ürünlerin ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirttiler.

ABD Ticaret Bakanlığı, senatörlerin talebine ilişkin henüz bir değerlendirme ya da yorumda bulunmadı.

