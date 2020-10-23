Senatörlerden Azerbaycan ve Türkiye Yasa Tasarısı

Demokrat Senatör Bob Menendez’in öncülüğünde bir grup senatör sundukları iki tasarıda, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan “Azerbaycan ve Türkiye’nin hem Güney Kafkasya’daki hem de kendi içlerindeki insan hakları ihlallerini” ayrıntılı bir şekilde anlatması talebinde bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden olan Bob Menendez’in öncülük ettiği iki tasarıda, senatörler Chris Van Hollen, Bob Casey Jr, Ed Markey, Dick Durbin, Cory Booker ve Jack Reed’in imzaları bulunuyor.

Türkiye’ye ilişkin tasarıda, Türkiye’nin Irak, Suriye ve Libya’da da insan hakkı ihlallerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Tasarılarda, ABD’nin güvenlik yardımının hak ihlallerinde ne gibi rol oynadığı ve ABD’nin Azerbaycan ve Türkiye’ye güvenlik yardımını ve silah satışını durdurup durdurmaması gerektiği konusunda bilgi talep edildi.

"Azerbaycan’ın Türkiye’den aldığı tam destekle, yerleşim yerlerine saldırdığı, yüzlerce sivilin bu saldırılarda öldüğü ve yaralandığı, Dağlık Karabağ nüfusunun yarısından fazlasının göç etmek zorunda kaldığı" belirtildi.