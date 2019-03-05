Senatörlerden Beyaz Saray'a Kaşıkçı Cinayeti Tepkisi

Basına yansıya birçok haberde, Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in, Kaşıkçı’nın ölümünden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın sorumlu olduğu sonucuna vardığı belirtildi. Kapalı kapılar ardından yapılan brifinge herhangi istihbarat yetkilisinin katılıp bilgi vermemesi de senatörlerin tepkisine neden oldu.

Menendez komisyonun, Dışişleri ve Hazine bakanlıkları yetkililerinden Kaçşıkçı cinayetine ilişkin aldıkları brifingin ardından konuştu. Geçen yıl olayın ardından kongre üyeleri Beyaz Saray’a cinayetin sorumlularının bulunması için 120 gün süre tanıyan Küresel Magnitsky Yasası’nı devreye sokmuşlardı. Ancak söz konusu süre geçen ay doldu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda görevli üst düzey Demokrat isim Bob Menendez gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu son derece çirkin ve utanç verici bir durum” dedi.

Amerika Senatosu’ndaki her iki partiden de senatörler, Trump yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kaybolması karşısındaki bugüne kadarki tavrına tepki gösterdiler. Senatörler, Trump yönetimini, olayın araştırılması ve Kaşıkçı cinayetinden kimlerin sorumlu olduğunun ortaya çıkarılmasıyla ilgili soruşturma yapılmasına ilişkin yasaya uymamakla suçladılar.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham birifingin ardından “Tamamen zaman kaybıydı ve ben bunların bize anlattıklarından daha çok şey biliyorum” dedi.

Graham, Beyaz Saray’ın cinayete verdiği tepki konusunda pek de tatmin olmadan toplantıdan ayrıldığını söylerken onun söylediklerine Demokrat Tim Kaine de destek verdi.

Kaine, VOA’ye yaptığı değerlendirmede “Bize, yorum yapamayacaklarını söyleyen kişileri yollamışlar. Gelenler Başkan’ın yasanın gerektirdiği şekilde Muhammed bin Selman hakkında karar verip vermeyeceğinden, yasaya uygun davranıp davranmayacağından dahi haberdar değiller. Kararı Başkan’ın vereceğini, kendilerine ait olmadığını söylüyorlar ama Başkan’ın da bu konuda bir karar verip vermeyeceğini bilmiyorlar ” dedi.

Demokrat bir başka Senatör Chris Murphy de hükümetin istihbarat yetkilileriyle konuşmalarını istemediğini söyledi. Murphy, “Bu toplantıda kim demokrat kim cumhuriyetçi söyleyemezsiniz çünkü herkes bu brifingten şikayetçi” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetine karıştığı söylenen 17 isim belirlediğini söyledi.