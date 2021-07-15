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Senatörlerden Biden’a ‘Maraş’ Mektubu

15.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez’in öncülüğünde bir grup senatör Başkan Biden’a mektup göndererek, Türkiye’nin Kıbrıs’ta Maraş bölgesinin yeniden açılması çabalarını kınadı ve Ankara’ya baskı yapılması çağrısında bulundu

Senatörlerden Biden’a ‘Maraş’ Mektubu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Partili Florida Senatörü Marco Rubio, beraberlerindeki 11 senatörle Türkiye'nin KKTC'nin Gazimağusa kentine bağlı Maraş bölgesinin yeniden açılması için sürdürdüğü çabaları kınayan bir açıklama yaptı. Her iki partiden de senatörler, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin hem ikili hem de çok taraflı kanalları kullanarak Türkiye'ye Maraş'taki “kışkırtıcı” tavırlarına son vermesi için baskı yapılması ve Türkiye'nin “yasadışı” eylemlerinin sonuçlarının açıkça ifade edilmesi çağrısında bulundu. Senatörler, Türkiye'nin girişimlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesi ve BM Güvenlik Konseyi'yle Avrupa Konseyi'nin son dönemde Türkiye'ye geri adım atması yönünde yaptığı çağrıları hiçe sayması anlamına geldiğini kaydetti.

Senatörler, Başkan Biden'a hitap ettikleri mektupta, "Haklı olarak, ABD dış politikasınını insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri etrafında şekillendirdiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Maraş'ı yeniden açmak ya da bölgeye yeniden yerleşmek için bulunacakları herhangi bir girişim, bu ilkelerin ihlal edilmesi anlamına gelecektir. ABD ve AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmeyi sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça göstermelidir" dedi.

Senatörler ayrıca Türkiye'nin Maraş'taki adımlarının Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta tarafları bir araya getirmek için yaptığı 5+1 formatındaki görüşmelerde ilerleme sağlanmasını da engellediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da, Türkiye'nin başlattığı Kıbrıs Harekatı'nın 47'nci yıldönümünde KKTC'ye yapmayı planladığı ziyaretin “kabul edilemez bir durumu daha da kötüleştireceğini” kaydeden senatörler, "Kıbrıslı Türkler'in Cenevre'deki görüşmelerin son turunda Kıbrıs'ta iki devlet kurulması önerisinde bulunması, uzun zamandır sürdürülen politika ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak Kıbrıs'ı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon şeklinde birleştirme umuduna zarar verdi. Türkiye, adada dayanıklı bir siyasi anlaşma yolu aramadaki isteksizliğinin kanıtı olarak, Türk işgali altındaki Kıbrıs'ta askeri varlığını genişletmek amacıyla Geçitkale Havaalanı'nda insansız hava araçları için bir üs oluşturdu. Sizi, AB'yle birlikte işbirliği yaparak, Türkiye'nin Maraş'ı yeniden açmak ve bölgede yeniden yerleşim kurmak için atacağı herhangi bir adımın çok taraflı yaptırımlarla karşılaşacağını önceden açıkça ifade etmeye çağırıyoruz" dedi.

Mektuba senatörler Menendez, Van Hollen ve Rubio'nun yanı sıra Demokrat Parti'den Illinois Senatörü Dick Durbin, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Delaware Senatörü Chris Coons, Rhode Island Senatörleri Sheldon Whitehouse ve Jack Reed, Ohio Senatörü Sherrod Brown, Massachusetts Senatörü Ed Markey, New Jersey Senatörü Cory Booker, Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Oregon Senatörü Ron Wyden ve Maryland Senatörü Ben Cardin de imza attı.

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