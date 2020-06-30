HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senatörlerden İlaç Tedariği Zincirinin İncelenmesi Çağrısı

Senatörlerden İlaç Tedariği Zincirinin İncelenmesi Çağrısı

30.06.2020 19:35 | Son Güncelleme

ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ülkelerinin ilaç üretiminde Çin ve diğer ülkelere olan bağımlılığına dikkati çekerek, bu durumun incelenmesi için yönetime çağrı yaptı

Senatörlerden İlaç Tedariği Zincirinin İncelenmesi Çağrısı

ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ülkelerinin ilaç üretiminde Çin ve diğer ülkelere olan bağımlılığına dikkati çekerek, bu durumun incelenmesi için yönetime çağrı yaptı. Senatörlerin hazırladığı tasarıda yer alan çağrı metninde, ABD ilaç tedariği zincirinde yabancı ülkelerin etkisinin özellikle Corona virüsü pandemisi sürecinde daha da belirginleştiğinin altı çizildi.

ABD Eczacılık Tedarik Zinciri İncelemesi Yasası adlı tasarının Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile Demokrat Senatör Elizabeth Warren tarafından Salı günü Senato'ya sunulması bekleniyor.

Tasarının metnine ulaşan Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, senatörler yabancı ilaç firmalarının ve bunların yatırımlarının ABD ilaç piyasası üzerindeki etkisinin gözden geçirilerek bir yıl içinde rapor sunulmasını talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Senatör Warren, “Süregelen COVID-19 krizini yenmek ve Amerika’yı gelecekteki pandemilere karşı daha iyi hazırlamak için tedarik zincirimizi kontrol altına almamız, kritik ilaçlarda yabancı ülkelere daha az bağımlı kalmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Donald Trump uzun bir süredir ABD’nin imalatta yurt dışına bağımlılığını azaltmayı vadediyor. Ancak Corona virüsü salgınında ABD’nin başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden gelen ithal ürünlere bağlılığı daha fazla tartışılmaya başladı.

Çin imalat alanında 2010 yılında Amerika’nın önüne geçerek dünyada bir numaraya oturdu. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2018 yılında Çin’in küresel ölçekte imalattaki payı yüzde 28 oranındaydı.

Çin’e karşı daha katı bir politika güdülmesinden yana olan Cumhuriyetçi Senatör Rubio da tasarıda yönetimden talep edilen rapor sayesinde Amerika’nın ilaç tedariği zincirindeki zayıf yönlerinin ele alınacağını ve özellikle Çin’e olan bağımlılığın düşürüleceğini söyledi. Tasarı, incelemenin Federal Ticaret Komisyonu ve Maliye Bakanı tarafından, Yabancı Yardımlar Komisyonu üzerinden yürütülmesini talep ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz''Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'
e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavına başvurular ne zaman?e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavına başvurular ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Zelensky: İkinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek

Zelensky: İkinci dalgaya hazırlanmamız gerekecek

Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı

Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.