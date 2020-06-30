Senatörlerden İlaç Tedariği Zincirinin İncelenmesi Çağrısı

ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ülkelerinin ilaç üretiminde Çin ve diğer ülkelere olan bağımlılığına dikkati çekerek, bu durumun incelenmesi için yönetime çağrı yaptı. Senatörlerin hazırladığı tasarıda yer alan çağrı metninde, ABD ilaç tedariği zincirinde yabancı ülkelerin etkisinin özellikle Corona virüsü pandemisi sürecinde daha da belirginleştiğinin altı çizildi.

ABD Eczacılık Tedarik Zinciri İncelemesi Yasası adlı tasarının Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile Demokrat Senatör Elizabeth Warren tarafından Salı günü Senato'ya sunulması bekleniyor.

Tasarının metnine ulaşan Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, senatörler yabancı ilaç firmalarının ve bunların yatırımlarının ABD ilaç piyasası üzerindeki etkisinin gözden geçirilerek bir yıl içinde rapor sunulmasını talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Senatör Warren, “Süregelen COVID-19 krizini yenmek ve Amerika’yı gelecekteki pandemilere karşı daha iyi hazırlamak için tedarik zincirimizi kontrol altına almamız, kritik ilaçlarda yabancı ülkelere daha az bağımlı kalmamız gerekiyor” dedi.