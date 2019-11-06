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Senatörlerden Kaçak IŞİD Militanlarıyla İlgili İnceleme Talebi 

06.11.2019 01:03 | Son Güncelleme

Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark R. Warner ve Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Ulusal İstihbarat Dairesi’nden kaçak IŞİD teröristlerinin ABD ve müttefiklerinin güvenliği üzerine etkileri konusunda inceleme yapması talebinde bulundu

Senatörlerden Kaçak IŞİD Militanlarıyla İlgili İnceleme Talebi 

Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark R. Warner ve Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Ulusal İstihbarat Dairesi’nden IŞİD teröristlerinin Suriye’deki gözaltı merkezlerinden kaçmasının ABD ve müttefiklerinin güvenliği üzerine etkileri konusunda gizli olmayan bir inceleme yapması talebinde bulundu.

Senatörler Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire’a hitaben yazdıkları mektupta, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) gözaltı merkezlerinde 10 bin IŞİD üyesinin bulunduğunu, bunların 2 bin kadarını Avrupa ve Ortadoğu’dan Suriye’ye giden “yabancı savaşçı” denilen kişilerin oluşturduğunu belirtti. Bu kişilerin büyük kısmının bomba yapımı, liderlik ve propaganda konularında uzman, çekirdekten yetişmiş teröristler olduğunu belirten senatörler bunun ABD ve müttefiklerini tehlikeye attığını söyledi. Kürtler’in Türkiye’nin yürüttüğü operasyon nedeniyle kendini savunma durumunda kalmasının bu gözaltı merkezlerini korumalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunan senatörler, şimdiden basında çıkan haberlerde ABD’li yetkililerin gözaltı merkezlerinden kaçan IŞİD üyesi sayısını ve kaçının daha kaçabileceğini bilmediklerinin yer aldığını vurguladı.

Bugün IŞİD olarak bilinen terör örgütünü de zamanında kaçmayı başaran El Kaide üyelerinin kurduğunu hatırlatan senatörler, Irak ve Suriye’ye yabancı savaşçıların sızmasının ABD’nin ve Avrupa’nın güvenliği için terör tehdidi oluşturacağını söyledi. Senatörler mektupta “Bu nedenle lütfen Senato İstihbarat Komisyonu’na SDG’nin gözaltı merkezlerinden IŞİD militanlarının kaçışının - buna kaçanlar ve hala gözaltı merkezlerinde olanlar da dahil - ABD’nin ve müttefiklerinin güvenliğine olası etkisiyle ilgili incelemelerinizi iletin” ifadelerini kullandı. Mektupta “Amerikan halkını, Kongre’yi, siyasetçileri ve ABD’nin müttefiklerini daha iyi bilgilendirmek için bu inceleme mümkün olduğunca gizlilikten uzak yapılmalı. Gerekirse kaynakları gizli tutulmalı” denildi.

Senatörler Ulusal İstihbarat Dairesi’nden taleplerine iki hafta içinde yanıt vermesini istedi.

Suriye’de tutuklu IŞİD militanlarının bir kısmı ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından ABD destekli Kürtler liderliğindeki SDG kontrolunda bulunan gözaltı merkezlerinden kaçmıştı.

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