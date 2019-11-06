Senatörlerden Kaçak IŞİD Militanlarıyla İlgili İnceleme Talebi 

Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark R. Warner ve Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Ulusal İstihbarat Dairesi’nden IŞİD teröristlerinin Suriye’deki gözaltı merkezlerinden kaçmasının ABD ve müttefiklerinin güvenliği üzerine etkileri konusunda gizli olmayan bir inceleme yapması talebinde bulundu.

Senatörler Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire’a hitaben yazdıkları mektupta, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) gözaltı merkezlerinde 10 bin IŞİD üyesinin bulunduğunu, bunların 2 bin kadarını Avrupa ve Ortadoğu’dan Suriye’ye giden “yabancı savaşçı” denilen kişilerin oluşturduğunu belirtti. Bu kişilerin büyük kısmının bomba yapımı, liderlik ve propaganda konularında uzman, çekirdekten yetişmiş teröristler olduğunu belirten senatörler bunun ABD ve müttefiklerini tehlikeye attığını söyledi. Kürtler’in Türkiye’nin yürüttüğü operasyon nedeniyle kendini savunma durumunda kalmasının bu gözaltı merkezlerini korumalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunan senatörler, şimdiden basında çıkan haberlerde ABD’li yetkililerin gözaltı merkezlerinden kaçan IŞİD üyesi sayısını ve kaçının daha kaçabileceğini bilmediklerinin yer aldığını vurguladı.