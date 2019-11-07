Senatörlerden Pompeo'ya Mektupla Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Cumhuriyetçi ve Demokratlar Senatörler Trump yönetiminden, Türkiye’nin Suriye’de ateşkesi ihlal edip etmediğine dair bilgi istedi ve ihlal söz konusuysa buna sert yaptırımlarla karşılık verilmesini talep ettiler.

Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn’le birlikte Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen tarafından konuya ilişkin olarak Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup gönderdiler.

Senatörler mektupta “Durum göz önüne alındığında kaybedecek vakit yok” ifadesini kullandı.

Mektubun altında imzası bulunan isimler Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararına karşı en sert muhalefetin yürüten isimler olarak biliniyorlar.

Mektupta senatörler, Türkiye’nin Amerika’yla üzerinde uzlaşılan güvenli bölgenin dışında askeri operasyona devam ettiğini ve Türkiye destekli güçlerin de Tel Tamer’de Suriyeli Kürtlere saldırılar düzenlediklerini öne sürdüler.

Başkan Trump’ın, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Türkiye ekonomisini yok etmekle tehdit ettiğini hatırlatan senatörler, “Buradan hareketler, yönetimden 17 Ekim anlaşmasını uygulamak adına acil ekonomik yaptırımlarla önlem almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

17 Ekim tarihinde, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette Amerika ve Türkiye, 120 saatlik bir süre operasyonlara ara verilmesi ve bu sürede PYD/YPG unsurlarının belirlenen bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşmışlardı.

