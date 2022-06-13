Senatörlerden Silah Yasasının Sıkılaştırılmasına Onay

Connecticut’ın Demokrat Senatörü Chris Murphy, 10 Demokrat ve 10 Cumhuriyetçi tarafından varılan anlaşmayla ilgili, "Hayat kurtaracak bir anlaşma yaptık" dedi.

Kongre tarafından onaylanması halinde anlaşma, ABD'de yaygınlaşan silah şiddetini engellemeye yönelik 30 yıldır yapılan ilk yasal anlaşma olacak.

"Anlaşmanın kapsamına şaşıracağınızı düşünüyorum" diyen Senatör Murphy, anlaşmanın Başkan Joe Biden'ın talep ettiği gibi ABD'de kitlesel katliamcıların sıklıkla tercih ettiği hızlı ateş eden saldırı silahlarının satışının yasaklanmasını içermediğini belirtti.

Biden yaptığı açıklamada anlaşmanın çerçevesinin "gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi kapsamadığını, ancak doğru yönde atılmış önemli adımları yansıttığını ve on yıllardır Kongre'den geçen en önemli silah güvenliği mevzuatı olacağını" söyledi. ABD Başkanı, iki partili destek göz önüne alındığında, "gecikme için hiçbir mazeret yok ve Senato ve Meclisten hızla geçmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

Anlaşmanın içeriğini Senatör Chris Murphy’nin yanı sıra Arizona’nın Demokrat Senatörü Krysten Sinema ve Cumhuriyetçilerin Teksas Senatörü John Cornyn ile Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis hazırladı.

21 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN GEÇMİŞ KONTROLÜ ZORUNLULUĞU

Anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi veren Senatör Murphy, silah satın alma kontrolleriyle ilgili eyaletlere fon sağlanacağını ayrıca, "ruh sağlığı ve okul güvenliği için toplum ruh sağlığı kliniklerinin ulusal düzeyde kurulması için yeni fon sağlanacağını" anlattı.

Murphy, aile içi istismar ve şiddet sabıkası olan bir kişinin silah satın almasına izin verilmeyeceğini, ayrıca yeni yasanın insanların başkaları için silah satın almasını engelleyeceğini ve 21 yaş altındaki silah alıcıları için geçmiş kontrolü zorunluluğu getireceğini kaydetti.

ABD, geçtiğimiz haftalarda birkaç farklı eyalet yaşanan silahlı saldırılarla sarsılmıştı. 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkede "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD'de senatörler yıllardır yeni silah satışı kısıtlamalarıyla ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor. Demokratlar daha sıkı kısıtlamalar talep ederken, Cumhuriyetçiler yeni yasaların Amerikalıların silah sahibi olma hakkına aykırı olduğunu savunarak, bu kısıtlamalara karşı çıkıyor.

