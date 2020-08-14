Senatörlerden Türkiye'ye yaptırım çağrısı!

“Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kritik zamanda kararlı bir şekilde hareket edememesi, yalnızca Türklerin gerilimi daha fazla tırmandırmasına davetiye çıkaracaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin donanma gemilerini Yunanistan'ın münhasır bölgesinden çıkarmasını ve uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlamak için tüm uygun önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektup şu şekilde:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yarın Viyana'da yapacağınız görüşmenin öncesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokatif eylemleri konusunda ciddi endişelerle yazıyoruz. Bu haftanın başlarında Türkiye, petrol ve gaz arama faaliyetleri adına Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine giden bir sondaj gemisine eşlik etmek üzere donanma gemileri gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Ağustos ayı sonuna kadar yeni sismik arama ve sondaj ruhsatları vereceğini söyledi.

Daha önce de belirttiğiniz gibi, 'ABD'nin Türkiye'nin hukuka aykırı sondaj yapmasına izin vermeyeceğini' ve 'Türkiye'ye uluslararası sularda eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve tüm önlemlerin alınması için diplomatik girişimlerde bulunacağımızı söyledik. Yapılacak tüm eylemler yasaldır'. Önceki açıklamalarınız gereğince, Türkiye'ye gemilerini Yunanistan münhasır bölgesinden çıkarması ve bu konuyu uluslararası hukuka uygun olarak çözmesi çağrısında bulunmanızı rica ediyoruz.

İkinci olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan provokasyonlarına ve yasa dışı eylemlerine koordineli bir yanıt için derhal Avrupa Birliği ile çalışmaya başlamanızı rica ediyoruz. Avrupa Birliği halihazırda iki Türk enerji yöneticisine giriş yasağı koydu ve varlıkların dondurulması kararını aldı ve Fransa yakın zamanda Doğu Akdeniz'e gemiler konuşlandırdı. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasadışı eylemleri sürdürmeye devam etmesi ve bu meseleleri tarafsız bir uluslararası mahkeme aracılığıyla çözmeyi reddetmesi halinde, Türkiye ekonomisinin kilit sektörlerine uygulanacak kapsamlı bir ortak yaptırım planını derhal geliştirmelidir.