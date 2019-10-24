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Senatörlerden YPG Komutanı Mazlum Kobani İçin ABD Vizesi Talebi

24.10.2019 03:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'dan yaptığı Suriye açıklamasında YPG Komutanı Mazlum Kobani ile yakın zamanda görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti. ABD'li senatörler Dışişleri Bakanlığı'ndan Mazlum Kobani'nin olası bir ABD ziyareti için vize işlemlerinin hızlandırılmasını istedi

Senatörlerden YPG Komutanı Mazlum Kobani İçin ABD Vizesi Talebi

Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Mazlum Kobani için ABD'ye vize işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

Senatörler Pompeo'ya yazdıkları mektupta "Suriye'nin kuzeyinde yaşanan durumdan aşırı derecede endişe duyduğumuzu söylemek hafif kalır" ifadesini kullandı. Mektupta senatörler, sahada ve IŞİD'le mücadelede durumun doğrudan SDG'nin askeri liderliğinden dinlenilmesinin hem Kongre hem de Trump yönetimine yarar sağlayacağını belirtti.

Senatörler kaleme aldıkları mektupta, "Bu nedenle IŞİD'e karşı günlük operasyonlardan sorumlu General Mazlum Kobani'nin ABD'yi ziyaret etme talebi olması halinde, vize işlemlerini hızlandırmanızı ve gerekebilecek her türlü uygulanabilir muafiyeti vermenizi talep ediyoruz" dedi. Senatörler mektupta Türkiye-Suriye sınırından ABD askerlerinin çekilmesinin ABD'nin, müttefiklerinin ve bölgedeki ortaklarının ulusal güvenliği için çok ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Mektupta, "Kürt, Arap ve azınlık güçlerinden oluşan ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'nin yardımıyla IŞİD'in hilafetini bölgeden sildik. Bu zorlu savaştan herkes olumsuz etkilenmekle birlikte, SDG herkesten fazla kayıp vererek 10 bin savaşçı kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Mazlum Kobani daha önce kendisinin Washington'a davet edildiğini söylemiş ancak kim tarafından davet edildiğine ya da zamanlamaya ilişkin ayrıntı vermemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ABD'li senatörlerin bu talebi Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkesin kalıcı hale geldiği ve Türkiye'ye de operasyonu sebebiyle uygulanan yaptırımlarını kaldırıldığını açıklamasının ardından geldi.

Mike Pompeo'ya mektup yazan senatörler, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına en çok tepki gösteren ve bu kararı IŞİD'e karşı ABD'nin yanında savaşan Suriyeli Kürt müttefiklerin terk edilmesi olarak gören isimler.

ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü Beyaz Saray'dan yaptığı Suriye açıklamasında telefonla görüştüğü Mazlum Kobani için "Harika bir adam" demiş, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti. SDG yetkilileri de Mazlum Kobani'nin Trump'a çabalarından ötürü teşekkür ettiğini, Trump'ın da görüşmede SDG'ye uzun vadeli destek vaadinde bulunduğunu belirtmiş, Trump da bu mesajları kendi Twitter hesabından paylaşarak, Mazlum Kobani'ye hitaben "Nazik sözleriniz için teşekkür ediyorum" diye yazmıştı.

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