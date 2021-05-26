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Senatörlerin Basın Özgürlüğü Tasarısında Türkiye

26.05.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li senatörlerin sunduğu tasarıda, Türkiye’nin basın özgürlüğü açısından en baskıcı ortamlardan biri olmaya devam ettiği belirtildi

Senatörlerin Basın Özgürlüğü Tasarısında Türkiye

ABD’de her iki siyasi partiden senatörler dünya genelinde basın ve ifade özgürlüğü çağrısının yapıldığı bir tasarı sundu. Tasarıda Türkiye’nin basın özgürlüğü açısından en baskıcı ortamlardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez ve Florida eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio öncülüğünde 11 senatörün sunduğu tasarıda Türkiye’nin dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke konumunda olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Tasarıda dünya genelinde cezaevine konulan gazetecilerin yaklaşık yarısının Çin, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’da olduğu belirtildi.

Tasarıda özgür ve bağımsız medyanın yerel ve uluslararası kitlelerin, halk sağlığı krizleri konusunda bilgilendirilmelerinde, dezenformasyonla mücadelede ve sağlıklı demokrasilerin geliştirilmesi amacıyla tartışma ortamının teşvik edilmesinde hayati rol oynadığının altı çizildi.

Sunulan tasarıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğünün demokrasi, insan hakları ve iyi yönetişimin teşvik edilmesinde ABD için bir öncelik olduğu belirtildi.

“Gazetecilik her zamankinden daha önemli”

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, “Demokrasinin dünya genelinde düşüşte olduğu bir dönemde gazetecilerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğünü sağlamak üzere yaptıkları çalışmalar her zamankinden daha önemli” diye yazdı.

Demokrat Senatör, “Belarus’tan Venezuela’ya, Etiyopya’dan Hong Kong ve Burma’ya, özgür ve bağımsız basın yalnızca demokrasinin temel bir ayağı ve hükümetin sınırı aşması ve görevini kötüye kullanmasını engelleyen bir denetim mekanizması değil, aynı zamanda toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için de önemlidir. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi temel haklara yönelik benzeri görülmemiş saldırılar karşısında, ABD’nin güçlü kesime bir ayna tutarak anlatılması gereken haberi aktarma cesaretini gösterenleri savunmak konusunda kararlı olmayı sürdürmesini sağlama çabasına öncülük etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’dan Çin’e, Hong Kong, Mısır, Belarus, Türkiye, Küba, Nikaragua ve Venezuela’ya, gazeteciler dünya çapında gerçeği savunmak amacıyla cesur bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor. Basın özgürlüğünü ilerletme ve destekleme konusundaki kararlılığımıza sıkı sıkıya bağlıyız” dedi.

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