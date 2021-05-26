Senatörlerin Basın Özgürlüğü Tasarısında Türkiye

ABD’de her iki siyasi partiden senatörler dünya genelinde basın ve ifade özgürlüğü çağrısının yapıldığı bir tasarı sundu. Tasarıda Türkiye’nin basın özgürlüğü açısından en baskıcı ortamlardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez ve Florida eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio öncülüğünde 11 senatörün sunduğu tasarıda Türkiye’nin dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke konumunda olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Tasarıda dünya genelinde cezaevine konulan gazetecilerin yaklaşık yarısının Çin, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’da olduğu belirtildi.

Tasarıda özgür ve bağımsız medyanın yerel ve uluslararası kitlelerin, halk sağlığı krizleri konusunda bilgilendirilmelerinde, dezenformasyonla mücadelede ve sağlıklı demokrasilerin geliştirilmesi amacıyla tartışma ortamının teşvik edilmesinde hayati rol oynadığının altı çizildi.

Sunulan tasarıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğünün demokrasi, insan hakları ve iyi yönetişimin teşvik edilmesinde ABD için bir öncelik olduğu belirtildi.