Senato’yu Tıkanma Noktasına Getiren ‘Filibuster’

Amerika’da 6 gün içinde düzenlenen iki silahlı saldırıda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirmesi ülkede silah yasası tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Joe Biden bu konuda Kongre’yi harekete geçmeye çağırdı. Biden’ın altyapı, ekonomi, göçmenlik, seçimle ilgili planladığı birçok yasa tasarısına silah tasarısı da eklenmiş görünüyor. Ama Başkan’ın bu planlarını hayata geçirmek için önünde büyük bir engel var: Senato’da “filibuster” olarak bilinen bir kürsü işgali uygulaması.

Amerika’da gündem son günlerde oldukça yoğun. Georgia ve Colorado’daki silahlı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybetmesi salgın döneminde nerdeyse gündemden düşen silah yasası tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris taarruz silahlarının yasaklanması, geçmiş taraması ve yasadaki boşlukları dolduracak bir tasarıyı kabul etmesi için Kongre’ye “hareket geç” çağrısı yaptı.

Bu konulara yer veren iki yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde kabul edildi ancak yasa tasarıları Senato’daki 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi dağılımı nedeniyle Kongre’nin üst kanadında henüz gündeme bile gelmedi.