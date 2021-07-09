Şenay Forbes kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Yazıcı ile sevgili mi?

Oyuncu Hamza Yazıcı’yla yaşadığı birlikteliğin ardından adı duyulan Şenay Forbes’le ilgili pek bir detay bulunmuyor. Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızı Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasının arkasından dikkat çekti.

ŞENAY FORBES KİMDİR?

Türk anne ve ABD’li bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Şenay Forbes, hayatını Kaliforniya'da sürdürüyor. Belirli dönemlerde İzmir çevresinde de ikamet eden Şenay Forbes'ın aşk yaşadığı Hamza Yazıcı, 1992’de İstanbul’da doğdu. Aslen Hatay Antakyalı olan Hamza Yazıcı, 128 cm boyundadır.

İlk başta Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer alan Hamza Yazıcı, 2008’den bu yana tiyatroyla uğraşıyor. Hamza Yazıcı, başrollerinde Mehmet Ali Erbil, Saba Tümer, Sümel Tilmaç’ın oynadığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterine hayat verdi.

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Rafet Koroğlu’nun sağ kolu olan Tako, çocukluk dönemlerinden beri güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğini düşünür. Dünyada kendini gerçekleştirmek adına bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmayan Tako, tıraşına, kişisel bakımına, üstüne-başına, saçına çok önem verir.



