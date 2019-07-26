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Şenay’ın yüzünde morluklar vardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasından öldüren İhsan Akdoğan’ın yargılanmasına devam edildi.

Esenyurt’ta 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasından öldüren İhsan Akdoğan’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan acılı anne Şenel Koçarslan röportaj verdiği için penceresine kurşun konulduğunu iddia etti.
Esenyurt’ta 31 Ekim 2017’de kendisinden boşanmak isteyen eşi Şenay Akdoğan’ı arabasında ateş ederek öldüren İhsan Akdoğan’ın davasının görülmesine devam edildi.
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İhsan Akdoğan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Maktül Şenay Akdoğan’ın annesi Şenel Koçarslan ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
“Şenay’ın yüzünde morluklar vardı”
Duruşmada dinlenen tanık Kadem K., maktül Şenay’ı ve annesini 15-20 yıldır tanıdığını söyleyerek, cinayetten birkaç ay önce Şenay’ın yüzünde morluklar olduğunu söyledi.
“Sanığın sosyal medya paylaşımları adım adım cinayeti planladığını gösteriyor”
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Agit Arslan bunun bir kadın cinayeti olduğunu söyleyerek “Özellikle üzerinde durulması gereken, size sunduğumuz sanığın sosyal medya paylaşımları okunduğunda adım adım tasarlayarak cinayeti planladığını göstermektedir. Çünkü ilk başta silah ve mermi resmi koymuş, son 3 gün, son 68 saat gibi yazılar yazmış, en sonunda da bu cinayetin sebebinin kayın validesi olduğuna dair paylaşımda bulunmuştur” dedi
Söz alan Sanık İhsan Akdoğan ise tanık beyanlarını ve sosyal medya paylaşımlarını kabul etmediğini söyledi. Sanık Akdoğan, paylaşımlarının cinayetle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Sanık avukatından yayın yasağı talebi
Söz verilen sanık avukatı, maktüle ait cep telefonunun incelenmesini talep ederek, müvekkili hakkında son günlerde yayınlanan bazı haberler olduğunu ve bu durumun adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini aktardı. Sanık avukatı bu nedenle yayın yasağı talebinde bulundu.
Mahkeme tarafların dinlenmesinin ardından ara kararını açıkladı. İhsan Akdoğan’ın tutukluluk halinin devamına mahkeme heyeti, yayın yasağı konulmasına ilişkin talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
“Benim kızım toprakta çürüyor”
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki avukatı Agit Arslan, davanın sıradan bir cinayet davası olmadığını söyleyerek “Sanığın sosyal medya paylaşımlarından, haftalar öncesinden bu cinayeti işleyeceğine dair emareler mevcut. Bu tarz davaların gündemde kaldığı kadar cezasını bulacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.
Maktül Şenay Akdoğan’ın annesi Şenel Koçarslan ise gözyaşları içinde kızının acısını unutamadığını söyleyerek “Nasıl unuturum, bile bile öldürüldüğünü, eziyet çektiğini. Buna kim dayanabilir, hangi anne dayanabilir. Kanımı canımı alıp gitti. Benim kızım toprakta çürüyor. Asla bunun peşini bırakmayacağım. İftira atmak, röportaj veriyorum diye pencereme 2 kurşun koymak ne demek ya. Dayanamıyorum artık. Her mahkemeye gelip gittiğimde 1 ay hasta yatıyorum. Benim kızım çürüdü toprak altında yetmez mi bu? Bu kadar insanlık vicdansızlık olur mu hiç ?” dedi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, cinayetten önce İhsan Akdoğan’ın Şenay Akdoğan’ı tehdit ettiği ve bu nedenle uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı.Olay günü İhsan Akdoğan’ın akşam 22.00 sıralarında seyir halindeyken, savunmasına göre tesadüfen karşılaştığı eşi Şenay Akdoğan’ı takip ettiği ve ardından yakın mesafeden 1 el ateş ettiği ve bu atışın kafasına isabet etmesiyle maktülün hayatını kaybettiği aktarıldı.İddianamede İhsan Akdoğan’ın ise cinayetin ardından kaçtığı ve sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalandığı belirtildi. İhsan Akdoğan hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tehdit’ suçundan 2 yıla kadar ‘ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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