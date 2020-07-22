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'Sende büyü var' deyip cinsel tacizde bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Konya'da bir büfenin eski ve yeni işletmecileri, 2'si kadın 4 müşteriyi 'sende büyü var' sözüyle kandırdı. Şüpheliler mağdurların paralarını aldı, iki kadına ise cinsel tacizde bulundu. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

'Sende büyü var' deyip cinsel tacizde bulundular

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 4 mağdurun kendisini ‘hoca’ olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı. Polis, kadın mağdurlara da seans sırasında masaj yapma bahanesiyle fiziki tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Yaşar D.'nin merkez Karatay ilçesinde devrettiği bir büfeye gelen müşterilere, 'Sende büyü var. Ben büyü bozarım. Cin çıkartırım' diyerek kandırdığı, mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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