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'Sende ölüm büyüsü var' diyerek cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Antalya'da, ‘Sende ölüm büyüsü var’ yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde ‘cin çıkarma’ seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı, 4 kişiye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tali Yüksel Yeşilot 75 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan eşi Öznur Yeşilot da 19 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

'Sende ölüm büyüsü var' diyerek cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve tutuksuz yargılanan eşi Öznur Yeşilot, bugün karar duruşmasına çıktı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'birçok kişiden haksız kazanç sağlamak', 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanık Öznur Yeşilot katıldı. Şikayetçiler ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanık Tali Yüksel Yeşilot son sözünde kimseyi rızası dışında istismar etmediğini ve dolandırmadığını öne sürdü.

Şikayetçi avukatları ise sanıkların alt limitten uzaklaşılarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Tali Yüksel Yeşilot’u, mağdurlar S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G. ve F.U.'yu milyonlarca lira dolandırmaktan ‘dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yeşilot ayrıca, E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerinden dolayı 56 yıl hapis aldı. Tali Yüksel Yeşilot toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılırken, eşi Öznur Yeşilot da 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezası alarak, tutuklandı.
Mahkeme heyeti sanıkların yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle hiçbir indirimde bulunmadı.

Dini inancı kullanarak dolandırıcılık ve cinsel saldırıya 75 yıl hapis

(DHA)

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