Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel'den derin göğüs dekolteli paylaşım! Set anlarını paylaştı

Geçtiğimiz sene Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile rol alan Cemre Baysel, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Senden Daha Güzel dizisinde Efsun'u canlandırıyor. Ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor.

SENDEN DAHA GÜZEL'İN EFSUN'U CEMRE BAYSEL'DEN OLAY GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Baysel, bu kez Senden Daha Güzel dizisinin setinden derin göğüs dekoltesiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımına "On set" notunu ekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde setten yine siyah beyaz bir paylaşımda bulunmuş ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Yeşillikler içerisinde salaş tarzıyla da dikkat çeken bir fotoğrafını paylaşan isim, rol aldığı dizide ata bindiği sahnelerle çokça konuşulmuştu.

İşte Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



