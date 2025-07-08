Senden nasıl bir yönetici olurdu?

1/8 İlk olarak söyle bakalım, ofiste en sevdiğin şey ne? Ekip arkadaşlarımla birlikte yemeğe çıkmak. Toplantılar, sunumlar... Beyin fırtınası yapmak çok iyi geliyor! Tek başıma kahve molasına çıktığım mola saati. İş yerindeki yakın arkadaşlarımla köşemize çekilip dedikodu yapmak. 🙄 Tabii ki mesaimin bittiği an!

2/8 Diyelim ki yöneticisin ve ekibindeki bir çalışan önemli bir projeyi geciktirdi. Nasıl tepki verirsin? Birebir toplantı yapar, neden geciktiğini anlamaya çalışırım. Mail atarım, cc’ye tüm yönetimi ekleyerek :) Sessiz kalırım ama bir daha o kişiye iş vermem. Hafif bir espriyle uyarırım, ortamı germeden hallederim. Sert bir şekilde uyarır, çabucak o işi halletmesini isterim.

3/8 Toplantı senin için ne anlama geliyor? Beyin fırtınası, fikir alışverişi, kahve, çay... Takvimime eklediğim herhangi bir görüşme. Zaman kaybından başka bir şey değil. İnsanları dinleme ve gülme fırsatı. Önemli kararlar almak için olması gereken bir şey.

4/8 Peki, yönetici dediğin nasıl giyinmeli? Rahat bir kazak ve sneaker, samimi görünmek önemli. Takım elbise ve kravat. Otoriteyi hissettireceksin! Siyah tişört ve kot pantolon. Steve Jobs modu. 😎 Ne giyeceğim değil, nasıl taşıdığım önemli. 😉 Her gün farklı bir tarz! Gözler üzerimde olmalı!

5/8 Ekip arkadaşın işe üzgün geldi. Ne yaparsın? Eğer konuşmak isterse bir kahve ısmarlarım. Yapılacak işlerimiz varsa o an bu durumu önemsemem. Sessiz kalırım ama çıkışta yanına giderim. Kişisel sorunları iş yerine taşımayalım lütfen! O gün ona izin verirdim.

6/8 Ofiste bir doğum günü kutlaması yapılacak, senin önerin hangisi olur? Kocaman bir pasta alıp, etrafı balonlarla süsleyelim! 15 dakikalık kısa bir kutlama, sonra herkes işinin başına! Bir tebrik maili, yeter işte! Ofiste olur mu hiç? Çıkışta bir yere gidip kutlarız! Sadece parti yetmez, bir de hediye almak lazım.

7/8 Ekibinle birlikte başarınızı kutlayacaksınız, nasıl bir organizasyon düşünürsün? Herkese pizza söylerim, yetmez mi? Herkese teşekkür maili atarım. "Bugün erken çıkabilirsiniz." derim. Tüm ekibi güzel bir yemeğe götürürüm. Hepsine birer hediye çeki ayarlarım.