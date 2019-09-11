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Sendika başkanına saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar’a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sendika başkanına saldırı anı kamerada

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar’a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Yusuf Bayraktar arkadaşlarıyla birlikte hastaneden çıkarak aracına yöneldiği sırada bir kişi Bayraktar’ın yanında bulunan kişiye omuz vurdu. Yaşanan konuşmanın ardından omuz vuran kişi, Bayraktar’ın arkadaşına yumruk attı. Aynı kişi araya girmek isteyen Yusuf Bayraktar’a da yumruk attı. Saldırganın arkadaşı da koşarak gelerek yumruklar savururken, Yusuf Bayraktar aldığı darbelerle yığıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.
Olayla ilgili ifadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı.

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Sendika başkanına saldırı anı kameradaSendika başkanına saldırı anı kameradaSendika başkanına saldırı anı kamerada

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