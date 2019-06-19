Sendika Başkanının vurulması davasında 10 tanık dinlendi

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, 10 tanığı dinledi. Tanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 3 Eylül’e erteledi.

13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında öldürülen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uzunlar, tutuksuz sanıklar, avukatlar, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan’ın yakınları katıldı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, 10 tanığı dinledi. Tanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 3 Eylül’e erteledi.

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana gelmişti. Sedat Uzunlar isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan’ı başından vurmuş, yanında bulunan aynı sendikanın Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar’ı da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralamıştı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı Sedat Uzunlar ise olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

