Sendika başkanının vurulması davasında 7 tanık dinlendi

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, 7 tanığı dinledi. Tanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında öldürülen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uzunlar, tutuksuz sanıklar, avukatlar, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan’ın yakınları katıldı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, 7 tanığı dinledi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıldan 30 yıla, ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer tutuksuz 7 sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14’er yıla, ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana gelmişti. Sedat Uzunlar isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan’ı başından vurmuş, yanında bulunan aynı sendikanın Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar’ı da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralamıştı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı Sedat Uzunlar ise olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sendikanın temsilcilik binasının önünde kalabalık gördüğünü, silah seslerini duyduğunu dile getiren tanık O.U., "Kalabalık içinde genel başkanı da gördüm, yoluma devam ettim. Biraz sonra bir ses duydum, silah olup olmadığından emin değilim" dedi.

Fabrikadan çıkış yaparken sendika temsilciliğinin önünde hareketlilik gördüğünü söyleyen tanık Ç.D. ise, "Tartışma gibi bir şey vardı, kalabalık içeri girdi. Temsilciliğin önünden geçerken göz ucuyla içeri baktığımda kalabalık ayakta dikiliyordu, belki oturan vardı ancak görmedim. Ayaktakiler arasında genel başkanı fark etmedim, elinde silah olan kimseyi görmedim. Biraz ilerledikten sonra silah sesleri geldi" diye konuştu.

Tanık C.Ç. de fabrikada işçi olarak çalıştığını ve fabrikanın girişinde silah seslerini duyduğunu ifade ederek, "Genel başkanı sendika binasında gördüm, selam verdim. İçeri girdiğimde genel başkan telefonla konuşuyordu, problemli bir ortam yoktu. Masada ya da elinde silah görmedim. İçeriden çıkarken sanık Sedat’ın da temsilcilik binasına gittiğini gördüm. Uzaklaşırken içeride bir gürültü yaşandığını duymadım. Fabrikanın girişinde beklerken silah sesleri duydum" şeklinde konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz verilen tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Tutuklu sanık Uzunlar’ın avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Olaya ilişkin 3. duruşması gerçekleştirilen oturumun sonucunda dinlenen 7 tanık sonrasında mahkeme heyetince Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesine ilişkin dava 30 Ekim’e ertelendi.

