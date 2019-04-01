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Sendika binasına kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Global Ticaret İşçileri Sendikası binasına kumar operasyonu düzenlendi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki Global Ticaret İşçileri Sendikası binasına kumar operasyonu düzenlendi. Toplam 83 kişi hakkında işlem yapılırken, Sendika Başkanı M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi mevkisindeki Global Ticaret İşçileri Sendikası'nda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 21.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, içeride tombala oynayanları suçüstü yakaladı. Toplam 83 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapılırken, Sendika Başkanı M.A. hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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