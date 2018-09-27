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Sendika binasına tombala baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma, bir işçi sendikasının binasına yaptığı tombala baskınında, kumar oynayan 89 kişiye toplam 23 bin TL para cezası kesildi, 2 kişiyi gözaltın aldı.

Sendika binasına tombala baskını

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma, bir işçi sendikasının binasına yaptığı tombala baskınında, kumar oynayan 89 kişiye toplam 23 bin TL para cezası kesildi, 2 kişiyi gözaltın aldı.
Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında kumar oynandığı ihbarını alan jandarma harekete geçti. Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmayla binada 02.00 ile 03.45 saatleri arasında kumar oynatıldığını belirledi. Bunun Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan kararla ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında 89 kişiye kumar oynamaktan kişi başı 259 TL olmak üzere, toplamda 23 bin 51 TL idari para cezası kesildi, 1 görüntü yansıtıcı projektör, 1 kamera, 167 tombala kartı, 3 bin 7 pul ve 90 top ele geçirildi. Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak sucundan 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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