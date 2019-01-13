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Sendika eylem kararını erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden biri olan İZENERJİ’de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube, TİS yetkisine yapılan itirazın ardından aldığı eylem kararında geri adım attı. Belediye hukukçuları ile sendikanın hukukçuları arasında yapılan mutabakat sonrası sendika, eylemleri erteleme kararı aldı.

Sendika eylem kararını erteledi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden biri olan İZENERJİ’de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube, TİS yetkisine yapılan itirazın ardından aldığı eylem kararında geri adım attı. Belediye hukukçuları ile sendikanın hukukçuları arasında yapılan mutabakat sonrası sendika, eylemleri erteleme kararı aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ’de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube'nin, toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisine itiraz edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU, park ve bahçeler, mezarlıklar müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendikanın, yeni dönemde yapmak istediği TİS kapsamına, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrası taşerondan kadroya geçen işçileri de dahil etmesi nedeniyle yaptığı itiraz, sendika ile belediye arasında gerginlik yarattı. Sendika üyesi işçilerin, geçen Cuma yapılan itirazın geri çekilmemesi üzerine düzenlemek istediği eylem, polis müdahalesi ile son buldu. Polisin müdahalesinin ardından, sendikalı işçiler çalıştıkları birimlerde 2 saat boyunca iş bıraktı. ESHTO’a bağlı otobüsler de sefere çıkmadı.
TARAFLAR GÖRÜŞTÜ
Yaşanan olayların ardından Büyükşehir Belediyesi avukatları ile sendika avukatları bir araya gelerek, mutabakat hazırladı. TİS yetkisine yapılan itirazın geri çekilmesi koşullarının yer aldığı mutabakat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na sunulacak. Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, hazırlanan mutabakat nedeniyle, eylem ve etkinlikleri bir hafta süreyle ertelediklerini açıkladı. Daha önce, yarın iki saat süreye yapılacağı duyurulan iş bırakma eyleminin de yapılmayacağını söyleyen Yıldız, "Eğer büyükşehir itirazını geri çekmezse, belirlediğimiz eylem ve etkinlikleri gelecek hafta içerisinde yapacağız" dedi.

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Sendika eylem kararını erteledi

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