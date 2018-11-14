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Sendika genel başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. (33), adliyeye sevk edildi.

Sendika genel başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. (33), adliyeye sevk edildi.
Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, dün Arifiye ilçesinde bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, fabrikada çalışan işçilerden Sedat U. ile görüştü. İş yerindeki görev yeri değiştirilmek istenen Sedat U. ile Abdullah Karacan arasında tartışma çıktı. Sedat U., tartışma sırasında Abdullah Karacan'ın belindeki tabancayı kaptı. Sedat U., Abdullah Karacan'a doğru birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Karacan ile sendikanın Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Sipahi ve sendika temsilcisi Osman Bayraktar'a isabet etti. 3 yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Karacan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.
Olayın ardından taksi ile kaçan Sedat U., aracın önünü kesen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sedat U., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Sendika genel başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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