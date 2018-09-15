Sendika üyelerinden ekonomik durum tepkisi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- BİRLEŞİK Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) üyeleri, ülkedeki ekonomik durumla ilgili basın açıklaması yaparak, faturanın halka ödettirildiğini ileri sürdü.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, Konak Meydanı'ndaki, Merkez Bankası İzmir Şubesi önünde toplandı. Ellerinde simit tutan grup adına Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir Bölge Temsilcisi Tamer Yiğit Güler basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik durumuna dikkat çeken Güler, "Enflasyon oranı Ağustos ayı içerisinde yüzde 17,90'a yükselerek son 14 yılın zirvesine ulaşmıştır. Buna bağlı olarak açlık ve yoksulluk oranları, enflasyon ve dövizde yaşanan kur krizine bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Ekonomide yaşanan daralma ve ülke siyasetinde yaşanan belirsizlikler, yıl sonunda enflasyon oranlarının yüzde 20'lere yükseleceğinin emarelerini ortaya çıkarmaktadır. TL, döviz kuru karşısında günden güne değil, artık saat başı gerilemektedir" dedi.

Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararı ile ülkede enflasyon ve borçlanma oranının daha da artacağını, buna bağlı olarak da halkın alım gücü iyice azalacağını belirten Güler, "Açlık sınırının 2 bin 164 TL, yoksulluk sınırının da 8 bin 119 TL'yi geçtiği ülkemizde, yurttaşlarımız günden güne yoksullaşırken, sofrasındaki ekmeği gün geçtikçe daha da küçülmektedir. Yurttaşlarımız artık mutfağındaki temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmiş, yapılan her zam karşısında insanlarımız her yeni güne yeni zorluklar ile başlamak zorunda kalmıştır. Sadece Ağustos ayı içerisinde 4 kişilik bir ailenin beslenme ihtiyaçları olan temel gıda ürünleri için harcamaları gereken tutar, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 2 oranında artmıştır" diye konuştu.

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından maaş bordrolarını yakarak olaysız dağıldı.