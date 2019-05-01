Sendika yönetimindeki kadınlar, işçi kadınların yerine çalıştı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası yönetiminde bulunan 6 kadın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, özel şirkete ait geri dönüşüm tesisinde çalışan kadınların dinlenmesi için 1 gün onların yerine çalıştı.

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Pınar Çakmak ve Funda Özşerbetçi ile Genel Sekreter Mehtap Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Akdemir, Saime İren ile Yasemin Albayrak, Kayseri'de faaliyet gösteren firmaya ait geri dönüşüm tesisinde çalışan 6 kadının yerine 1 gün mesai yaptı. Sendika yöneticisi kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geri dönüşüm tesisinde çalışıp, atıkları ayıkladı. Tesiste çalışan işçi kadınlar ise 1 Mayıs öncesi tatil yaptı. Sendikalı kadınlar, firma yönetimi ile görüşüp bugün işçi kadınlar ile birlikte yemek yemek için izin aldı.

Sendika Genel Başkan Yardımcısı Pınar Çakmak, 1 Mayıs nedeniyle işçi kadınların yerine çalıştıklarını söyleyerek, "Onların sıkıntılarını, çalıştıkları ortamları görmek adına buradayız. Bizler için güzel bir çalışma oldu. 1 Mayıs'ta biliyorsunuz resmi tatil; ama özel sektörde bildiğiniz gibi çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onlara bugün tatil yaptırıp, yerlerine çalışmak için buradayız. Bu vesileyle tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum" dedi.