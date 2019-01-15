Sendikacıdan toplu sözleşme için gittiği belediyede darp iddiası

HEMŞİN(Rize),(DHA)- RİZE'nin Hemşin ilçesinde Belediye İş Sendikası Rize Şubesi İşyeri Temsilcisi Rıfat Yazıcı, toplu sözleşme görüşmesi yapmak için gittiği belediyede muhasebe müdür vekili M.G. tarafından darbedildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, 11 Ocak'ta, Hemşin İlçe Belediyesi'nde meydana geldi. Toplu sözleşme görüşmesi yapmak için belediyeyee giden Belediye İş Sendikası Rize Şubesi İşyeri Temsilcisi Rıfat Yazıcı, iddiaya göre muhasebe müdür vekili M.G. ile görüştü. Sendika temsilcisi görüşmede, M.G.'nin önce sözlü ardından da fiili saldırısına maruz kaldığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Belediye-İş Sendikası, sendikacı Rıfat Yazıcı'nın öne sürülen saldırıda burnunun kırıldığı ve 10 günlük rapor alıp, suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Yaşananların ahlak dışı olduğu kaydedilen açılamada, "Toplu sözleşme için Belediye Başkanı’nın makamına çağrılan temsilcimiz, muhasebe müdürünün saldırısına uğradı. İşyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı, toplu sözleşmeden kaynaklı taleplerden dolayı önce sözlü, ardından fiili saldırısı sonucu darbedilerek yaralandı. Saldırı sonucu burnu kırılan ve 10 günlük rapor alan temsilcimiz, tüm yaşananları tutanak altına aldırarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Bu yaşananlar insani olarak ahlaksızlık, hukuki olarak da suçtur" denildi.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATI

Öte yandan Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Olay sonrası hukuki ve disipline yönelik işlemlere başlandığını belirten Bekar, açıklamasında şunları söyledi:

"Devletin bir kurumunda aynı çatı altında çalışan iki personelin Belediye Başkanı makamında tartışması, akabinde bir personelin diğerine fiili müdahalede bulunması asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Yapılan müdahale evvela belediye başkanına yapılmış sayılır. Olay mesai saatinin bitimine yakın cereyan etmesine rağmen derhal hukuki ve disipline yönelik işlemlere başlanmış; mesai başlar başlamaz idari soruşturma açılmış; dosya oluşturulmuş, kurumda uygun personel bulunmaması nedeniyle mülki idareye muhakkik atanması için talep yazısı gönderilmiştir. Soruşturma sonucunda yasal hükümler çerçevesinde idare olarak yapılması gereken neyse derhal yerine getirilecektir. Olayla ilgili yeterli bilgiye erişme gereği duymadan alel acele taraflı ve maksatlı olarak yapılan açıklamaları ve ithamları da reddediyoruz."

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