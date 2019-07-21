"Sendikacılığın görevi üyelerin haklarının üst seviyelere çıkmasını sağlamaktır"

İSTANBUL (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Tüm Memur-Sen) ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, sendikacılığın görevinin, üyelerin özlük, mali ve sosyal haklarının daha üst seviyelere çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Diva-Sen üyeleri, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde düzenlenen İstanbul 1. Olağan Genel Kurulunda, Diva-Sen İstanbul Şube Başkanlığına Yılmaz Kütükçüoğlu'nu seçti.

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, şube olmanın zorluğundan bahsederek, şube olduktan sonra bunu sürdürmenin önemini vurguladı.

Sendikacılık kültürüne de değinen Çopursuz, şöyle konuştu:

"Sendikacılık, kültürümüze yeni girmiş bir kavram olabilir ama sendikacılık, geçmişten kültürümüzde olan bir organizenin adıdır. Sendikacılığın görevi, üyelerin özlük, mali ve sosyal haklarının daha üst seviyelere çıkmasını sağlamaktır. Diğer taraftan içerisinde yaşamış olduğu toplumun menfaati doğrultusunda elini değil, gövdesini taşın altına koymayı gerektiren ve sadece içerisinde yaşadığı toplumun menfaati için değil, ülkesi ve devleti için de aynı çaba ve gayreti sarf etmesi gereken bir organizedir."

Oy çokluğuyla İstanbul Şube Başkanılığına seçilen Yılmaz Kütükçüoğlu ise dışlayıp ötelemeden, tüm teşkilat katmanları ve din gönüllüleriyle bir arada olmanın önemine dikkati çekerek, "Ancak o zaman Diva-Sen Diyanet sahnesinde gerçekten hak ettiği onurlu yeri alabilecektir." şeklinde konuştu.

Programa, Tüm Memur-Sen, Diva-Sen ve Demokratik Sağlık-Sen'den bazı yöneticiler ve üyeler de katıldı.

