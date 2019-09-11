"Sendikal harekette kadınlar daha etkin olmalı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gelecekte sendikal hareket içindeki kadınların daha etkin olabileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "kadın, demokrasi ve örgütlenme" konulu "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması"nın ödül töreni Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nde yapıldı.

Arslan, törenin açılışında yaptığı konuşmada, akademi ve sendikalar arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, bu kapsamda birçok üniversite ile çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akademik çalışmaların işçi hareketinin geleceğine de katkı sağlayacağını ifade eden Arslan, "Akademik, bilimsel çalışmaları sendikal hareketin içine ne kadar dahil edersek, sendikal hareketle akademiyi birleştirerek yeni ufuklara yürümeyi başarabilirsek, sendikal hareketin geleceğini de kurtarmış olacağız." dedi.

Arslan, sendikacılığın bugünün dünyasında diyaloğa, uzlaşmaya ve bilime dayalı bir hale geldiğini belirterek, bunun için bilgi, beceri ve iletişim anlamındaki eksikliklerin hem bilim dünyasıyla çalışılarak hem de tecrübelerden faydalanılarak geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.