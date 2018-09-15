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"Sendikalar demokratik zeminin en önemli unsurları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Sendikalar demokratik zeminin en önemli unsurları, bir anlamda sigortası. Katılımcılığın ortak aklın üretilmesinin, dolayısıyla tiranlaşmanın önüne geçilmesinin en önemli işlevsel yapıları" - "Biz, üyesini merkeze alan, ülkesinin sorunlarına duyarlı, ülkesi için karşılık beklemeden hizmet üreten, insanlığın sorunlarını mücavir alanımız içerisinde addeden ve ona ilişkin tavır geliştiren toplum vicdanını harekete geçiren bir örgütlü yapıyız"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sendikalar demokratik zeminin en önemli unsurları, bir anlamda sigortası. Katılımcılığın, ortak aklın üretilmesinin, dolayısıyla tiranlaşmanın önüne geçilmesinin en önemli işlevsel yapıları." dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi'nin Adapazarı ilçesindeki yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, konfederasyon olarak geldikleri nokta itibarıyla şükretmeleri gerektiğini söyledi.

Konfederasyon olarak büro, küçük ofis, temsilcilik mantığıyla değil hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Sendikalar demokratik zeminin en önemli unsurları, bir anlamda sigortası. Katılımcılığın, ortak aklın üretilmesinin, dolayısıyla tiranlaşmanın önüne geçilmesinin en önemli işlevsel yapıları. Bizim teşkilatımız için sendika binaları, dostlar devşirdiğimiz, dostlarla bir araya geldiğimiz, kaynaştığımız, dertlerimizi paylaştığımız ocağımız, ülkemizin meselelerine, eğitim çalışanlarının meselelerine ve insanlığın meselelerine karşı tavır geliştirdiğimiz mutfağımız." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen'in 5. Olağan Kongresi'nde ortaya koydukları "içimize, işimize ve dışımıza yolculuk" anlayışını ilerlettiklerini, kurumsal yapılaşmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Eğitim Bir-Sen'in bundan sonraki sürecinin markalaşma olduğunu aktaran Yalçın, "Eğitim Bir-Sen markalaşma süreci bundan sonra yükselerek devam edecek. Kararlı adımlarla güvenli yarınlara yolculuğumuz, her geçen gün daha da büyüyecek. Çalışanların sorunu, bizim kuruluş gerekçemiz ama tek çalışmamız bu olamaz. Biz üyesini merkeze alan, ülkesinin sorunlarına duyarlı, ülkesi için karşılık beklemeden hizmet üreten, insanlığın sorunlarını mücavir alanımız içerisinde addeden ve ona ilişkin tavır geliştiren toplum vicdanını harekete geçiren bir örgütlü yapıyız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sadece Türkiye merkezli çalışmadıklarını, bölgenin ve dünyadaki mazlumların sorunlarına da paydaş olduklarını dile getirerek, onun için Memur-Sen ailesinin dünyanın neresinde bir sorun varsa hepsine duyarlı davranan, elinden gelen katkıyı sunan ve bir yardım kuruluşu gibi hassasiyetle duyarlılığını ortaya koyan bir teşkilat olduğunu vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da sendika binasının hayırlı olmasını diledi.

Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı ise açılışı yapılan binanın hayırlı olmasını temenni ederek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve eğitim camiasına mutluluklar getirmesini dileğinde bulundu.

Hizmet binasının açılışı, edilen duanın ardından Yalçın ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Açılışa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve sendika üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sakarya

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