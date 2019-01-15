Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Her alanda yaşadığımız zorlukları aşabilmemiz için yeni özgün çözümler ve projeler üretmek zorundayız. Bunu biz yapmak zorundayız. Devletten, siyasi iktidardan, hükümetlerden, kamu kurumlarından elbetteki yararlanacağız. Elbetteki bize esin kaynağı olacak, son derece ufuk açıcı önerileri ve projeleri olacak. Projeleri hayata geçirmek için bizlere ihtiyaç var." dedi.

Öz İplik-İş Sendikası tarafından Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde düzenlenen "Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi" kapanış toplantısında konuşan Arslan, konfederasyonun üye sayısının yüzde 25'ini kadınların oluşturduğunu, üye sayısının önemli bir bölümünü oluşturan kadın emekçilerin iş ve aile yaşamında karşılaştıkları zorlukları sadece kadınlarla değil, erkeklerle birlikte çözülebileceğine yönelik çok güzel bir uygulamanın örneğinin görüldüğünü söyledi.

Arslan, 2018 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine erkeklerin de dahil edildiğini anımsatarak, "Salonda yapılan etkinlikte ve dışarıda kalanların önemli bir bölümünü erkekler oluşturuyordu. Bir televizyon programında bu konuyla ilgili olarak bir eleştiri aldık. Kadınlar Günü'nde erkekler de var. Aslında bu alaycı bir üslupla eleştirilmişti. Halbuki, tam da bu projede olduğu gibi biz bütün sorunları birlikte çözmemiz gerektiği gibi kadın ve kadına yönelik sorunların çözümünü sadece kadınlarla çözemeyeceğimizin farkındayız. Varsa bir sorun birlikte çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.