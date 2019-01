"Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Her alanda yaşadığımız zorlukları aşabilmemiz için yeni özgün çözümler ve projeler üretmek zorundayız. Bunu biz yapmak zorundayız. Devletten, siyasi iktidardan, hükümetlerden, kamu kurumlarından elbetteki yararlanacağız. Elbetteki bize esin kaynağı olacak, son derece ufuk açıcı önerileri ve projeleri olacak. Projeleri hayata geçirmek için bizlere ihtiyaç var." dedi.

Hak-İş olarak, bütün sendikalar açısından da bu projenin önemli olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Her alanda yaşadığımız zorlukları aşabilmemiz için yeni özgün çözümler ve projeler üretmek zorundayız. Bunu biz yapmak zorundayız. Devletten, siyasi iktidardan, hükümetlerden, kamu kurumlarından elbetteki yararlanacağız. Elbetteki bize esin kaynağı olacak, son derece ufuk açıcı önerileri ve projeleri olacak. Projeleri hayata geçirmek için bizlere ihtiyaç var. Sendikalar bu konuda önemli bir taşıyıcı görevi yapıyor. O zaman biz toplu sözleşme yapmak, iyi ücret almak, sosyal haklarımızı, iş güvencesini sağlayan sendika, örgüt olmanın ötesinde her sorunun çözümünü arayan, her kurumda farklı ve özgün çözümler üretmeyen, çalışan, endüstriyel sistemimizi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden ortaya koyan ve tamamlayan bu istikamette sendikal hareketi geleceğe taşıma konusunda bunlara ihtiyacımız var."

Toplantıya, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Industriall Küresel Sendika Temsilcisi Christina Hajagos Clausen, Kadın ve Güç Derneği Başkanı Fatma Duman, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Temsilcisi Emel Akalın, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Esra Hatipoğlu, akademisyenler, sendikaların il ve ilçe temsilcileri katıldı.