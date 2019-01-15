Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Her alanda yaşadığımız zorlukları aşabilmemiz için yeni özgün çözümler ve projeler üretmek zorundayız. Bunu biz yapmak zorundayız. Devletten, siyasi iktidardan, hükümetlerden, kamu kurumlarından elbetteki yararlanacağız. Elbetteki bize esin kaynağı olacak, son derece ufuk açıcı önerileri ve projeleri olacak. Projeleri hayata geçirmek için bizlere ihtiyaç var." dedi.
Öz İplik-İş Sendikası tarafından Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde düzenlenen "Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi" kapanış toplantısında konuşan Arslan, konfederasyonun üye sayısının yüzde 25'ini kadınların oluşturduğunu, üye sayısının önemli bir bölümünü oluşturan kadın emekçilerin iş ve aile yaşamında karşılaştıkları zorlukları sadece kadınlarla değil, erkeklerle birlikte çözülebileceğine yönelik çok güzel bir uygulamanın örneğinin görüldüğünü söyledi.
Arslan, 2018 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine erkeklerin de dahil edildiğini anımsatarak, "Salonda yapılan etkinlikte ve dışarıda kalanların önemli bir bölümünü erkekler oluşturuyordu. Bir televizyon programında bu konuyla ilgili olarak bir eleştiri aldık. Kadınlar Günü'nde erkekler de var. Aslında bu alaycı bir üslupla eleştirilmişti. Halbuki, tam da bu projede olduğu gibi biz bütün sorunları birlikte çözmemiz gerektiği gibi kadın ve kadına yönelik sorunların çözümünü sadece kadınlarla çözemeyeceğimizin farkındayız. Varsa bir sorun birlikte çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Hak-İş olarak, bütün sendikalar açısından da bu projenin önemli olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:
"Her alanda yaşadığımız zorlukları aşabilmemiz için yeni özgün çözümler ve projeler üretmek zorundayız. Bunu biz yapmak zorundayız. Devletten, siyasi iktidardan, hükümetlerden, kamu kurumlarından elbetteki yararlanacağız. Elbetteki bize esin kaynağı olacak, son derece ufuk açıcı önerileri ve projeleri olacak. Projeleri hayata geçirmek için bizlere ihtiyaç var. Sendikalar bu konuda önemli bir taşıyıcı görevi yapıyor. O zaman biz toplu sözleşme yapmak, iyi ücret almak, sosyal haklarımızı, iş güvencesini sağlayan sendika, örgüt olmanın ötesinde her sorunun çözümünü arayan, her kurumda farklı ve özgün çözümler üretmeyen, çalışan, endüstriyel sistemimizi 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden ortaya koyan ve tamamlayan bu istikamette sendikal hareketi geleceğe taşıma konusunda bunlara ihtiyacımız var."
Toplantıya, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Industriall Küresel Sendika Temsilcisi Christina Hajagos Clausen, Kadın ve Güç Derneği Başkanı Fatma Duman, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Temsilcisi Emel Akalın, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Esra Hatipoğlu, akademisyenler, sendikaların il ve ilçe temsilcileri katıldı.
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