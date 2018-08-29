Sendikalardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Önder Kahveci, yazılı açıklamasında, "Türk tarihinin en kritik zaferi" olarak nitelendirdiği 30 Ağustos zaferinin 96'ncı yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını, verilen zorlu mücadele sonrası elde edilen galibiyetin Türk milletinin cesaret ve bağımsızlık arzusunu simgelediğini belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 1071'deki Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk tarihinin en anlamlı ve önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kahveci, "30 Ağustos, cebren ve hile ile bütün kaleleri zaptedilen, bütün tersanelerine girilen, bütün orduları dağıtılan ve her köşesi bilfiil işgal edilen Türk milletinin var oluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür." değerlendirmesini yaptı.

Kahveci, Türkiye'nin yüzyılın başında olduğu gibi günümüzde de birçok farklı iç ve dış odaklı saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, geçmiş tecrübelerden faydalanarak dostluk, kardeşlik ve barış içinde yaşamak için ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.