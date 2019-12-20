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Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ederken, ortak bir açıklama yapan sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeyeceklerini belirtti.Asgari ücret belirleme çalışmalarında üç görüşme geride kaldı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ederken, ortak bir açıklama yapan sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeyeceklerini belirtti.
Asgari ücret belirleme çalışmalarında üç görüşme geride kaldı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, 4’üncü toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş ev sahipliğinde bir araya geldi. Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, yaşam maliyetinin altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını vurguladı. Sendikalar adına konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir şekilde belirlenmesini istediklerinin altını çizdi. Irgat, "Türk-iş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" dedi.

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