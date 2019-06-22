"Sendikalaşma oranı yüzde 67,65’e ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65’e ulaştı. 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda 5. toplu sözleşme görüşmelerine de başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen ve sendika temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi.

AK Parti Hükümetleri olarak, göreve geldikleri günden bu yana, konu ne olursa olsun her zaman ilgili taraflarla istişareden yana olduklarını ifade eden Selçuk, sosyal diyalog mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir yönetim anlayışını benimsediklerini anlattı.

Türkiye'nin büyümesinde ve güçlenmesinde kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının önemli bir yeri olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65’e ulaştı. Hükümet olarak elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm kamu çalışanlarımızın sendikalaşması yönünde. Ayrıca 17 yılda, toplu sözleşme dahil memurlarımızın sendikal haklarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz, toplu sözleşme imkanı sunan 2010 Anayasa referandumu. Kamu görevlilerine mali ve sosyal haklarının belirlenmesi sürecinde masaya oturarak taraf olma hakkı veren bu değişiklik hem istişare kültürümüz hem de kamu sendikacılığı alanında oldukça önemli bir dönüm noktası oldu. 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda 5. toplu sözleşme görüşmelerine de başlayacağız."